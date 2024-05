Yola Santos Arellano, una artesana poblana que ha convertido su adversidad en arte. Licenciada en Estomatología y Protesista Dental, Yola dejó su profesión tras sufrir una lesión en el nervio medio de la mano derecha, lo que la llevó a enfrentar dos cirugías.

Fue este giro del destino el que la introdujo al mundo del arte, específicamente a la cerámica policromada, donde descubrió que la pintura no solo era favorable para su recuperación, sino también una vía para expresar su creatividad sin dolor.

Empecé a pintar porque bueno, a mí siempre me ha gustado pintar y empecé por una lesión en la muñeca como terapia. Entonces, me di cuenta que con el pincel no me dolía, porque tuve dos cirugías en la muñeca y se me dolía mucho. Ahora me duele poco y ya con el pincel, dejo volar mi imaginación y ya no pasa nada con el dolor.