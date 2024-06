En Puebla se han empezado a comercializar los autos eléctricos chinos, como el de Kiwo, el cual es vendido en la tienda Waldo’s y en Eco-Moto, con precios que van de los 90 mil hasta los 110 mil pesos, siendo el vehículo eléctrico más barato en el mercado.

De acuerdo con las especificaciones de los vendedores, se trata de un auto recreativo que ofrece una mejor movilidad y ayuda a contribuir al cuidado del medio ambiente. Tiene una capacidad para 3 pasajeros, ya que sus dimensiones no son las de un automóvil convencional.

Disponible en cuatro colores, negro, blanco, rojo y gris, luces LED, cámara de reversa, quemacocos, tablero digital, alarma con inmovilizador de motor, seguros eléctricos a control remoto.

Las dimensiones del vehículo Kiwo son de 220 cm x 110 cm x 135 cm, tiene neumáticos 120/70 R12, pesa 100 kg, tiene una batería de ácido de 60 V lo que se traduce en 60 km de autonomía y alcanza hasta 40 km/h.

El tiempo de carga esperado es de aproximadamente de 6 horas y cuenta con una salida trifásica de carga, la cual podrá conectarse a una corriente de 110 V.

¿Qué tan seguros son los autos eléctricos chinos?

A simple vista, los Kiwo son una alternativa a los vehículos de combustión a un precio accesible, innovador y con un objetivo pro ecológico; sin embargo presenta problemas de seguridad y autonomía.

Debido a las dimensiones y falta de seguridad del vehículo Kiwo, no recibirá una placa de coche, si no más bien, de una moto, pues no cumple con establecido en la NOM-194-SE-2021.

De acuerdo con la normativa, los vehículos deben de tener cuatro bolsas de aire (frontales y laterales), Control Electrónico de Estabilidad y cuyo peso bruto vehicular de diseño se encuentra en el rango de 400 kg a 3,857.

Además de no cumplir con la normatividad, el vehículo no puede circular en vías principales o autopistas; para conducirlo, es necesario al menos, contar con una licencia de motocicleta tipo A2 y debe circular por la extrema derecha.

Mientras que los otros tipos de problemas que presenta el vehículo es la falta de certificaciones de seguridad automotriz, como las de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) o la European New Car Assessment Programme (Euro NCAP).

Por otra parte, su estructura parece no estar diseñada para deformarse y absorber la energía de un impacto, lo que podría aumentar el riesgo de lesiones graves en caso de un accidente automovilístico.

