Destaca alumno BUAP en competencia internacional de Física

El estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Física, de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la BUAP, Elías Zacamitzin Ángeles, ha encontrado en las competencias y olimpiadas una forma de medir sus capacidades, pero también de seguir asombrándose con las disciplinas que estudia y que lo aproximan al conocimiento de las leyes naturales del Universo.

Con un promedio de 9.8, Elías Zacamitzin participó recientemente en PLANCKS (Physics League Across Numerous Countries for Kick-ass Students), una de las competencias internacionales de Física más importantes, donde formó parte del equipo representativo de México, junto con exolímpicos de otras instituciones.

PLANCKS se realiza desde hace 10 años de forma anual en distintos países de Europa. Este año se celebró en Dublín, Irlanda, donde el equipo de Elías Zacamitzin, llamado ANQ, obtuvo el lugar 19 de 48 posiciones.

Su grupo estuvo integrado por Luis Eduardo Ayala Duarte, de la Universidad de Sonora; Pedro Antonio Domínguez Rodríguez, de la UNAM, y Missael Sepúlveda Ríos, del Tecnológico de Monterrey, todos estudiantes de Física y a quienes Elías Zacamitzin conoció cuando compitió en la Olimpiada de Física, durante la preparatoria.

Su destacado desempeño también le permitió participar en otros concursos de renombre: las olimpiadas Mesoamericana de Física, Iberoamericana de Física, Europea de Física e Internacional de Física. Lo anterior le dio oportunidad de conocer las instalaciones del Instituto de Física del Trinity College y los centros de investigación asociados, como el CRANN (Centre for Researche on Adaptive Nanostructures and Nanodevices).

Conocer a gente con el mismo gusto y asombro por la ciencia es muy gratificante y ayuda a forjar relaciones académicas de colaboración internacional, asegura Elías Zacamitzin: “Estas experiencias me dejaron no sólo la satisfacción de ganar u obtener lugares destacados, también de viajar y conocer nuevas culturas gracias a la interacción con estudiantes de otros países”.

Previo a la competencia PLANCKS, el equipo de Elías Zacamitzin tuvo que pasar por un proceso de selección nacional: en el Torneo Mexicano de Física, el cual se llevó a cabo de manera virtual en los meses de febrero y marzo. ANQ obtuvo el segundo lugar, con lo cual logró su pase para representar a México.

En este evento internacional participaron alumnos y alumnas de nivel licenciatura y maestría de países como Costa Rica, Portugal, España, Marruecos, China, Alemania, Italia, Irlanda, India, Holanda, Grecia, Hungría, Polonia, Dinamarca, Singapur, República Checa, Serbia, Francia, Austria, Finlandia, Malta, Rusia y Macedonia.

Para participar en PLANCKS, Elías Zacamitzin recibió apoyo de la BUAP y el Concytep; además de sus profesores, quienes lo asesoran y entrenan desde el 2017. Esta experiencia, afirmó, lo motiva constantemente para desarrollar una carrera científica y ofrecer a la sociedad sus aportes.

Reconoció en el plan de estudios de su carrera, pero sobre todo en sus profesores, el soporte de una buena formación que le ha permitido explorar y participar en competencias nacionales e internacionales. En su opinión, la FCFM cuenta con expertos en su área y gracias a su vasta experiencia garantizan una excelente formación en los estudiantes.

Por último, comentó que su primer acercamiento a la Física fue a través de libros de ciencia como El universo en una cáscara de nuez, de Stephen Hawking, o El gran colisionador de hadrones, de Gerardo Herrera. Estas lecturas le motivaron a conocer más acerca del Universo y cómo funciona, de ahí que eligiera a la BUAP como la mejor opción para prepararse.

