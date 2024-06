Aunque la coalición Sigamos Haciendo Historia ganó las 16 diputaciones federales de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, legisladora electa por el distrito 7 con cabecera en Tepeaca, descartó que Morena incurra en una sobrerrepresentación en la Cámara Baja.

En entrevista para Poblanerías, Claudia Rivera reconoció que la alianza en el poder obtuvo “carro completo” en la entidad poblana; sin embargo, señala que no todas las personas que ganaron las votaciones fueron sigladas por Morena.

Claudia Rivera se convirtió en la candidata a diputada federal con mayor porcentaje de votación, al alcanzar 68.5% en el distrito 7 de Tepeaca.

Agregó que la ley no permite que un partido político ocupe una desproporcionada cantidad de curules en el Congreso de la Unión, porque eso perjudicaría a las minorías.

En ese contexto, es oportuno recordar lo que establece el artículo 54 de la Constitución Mexicana en su fracción V:

“en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Si Morena obtuvo por sí solo entre el 41 y 43 por ciento de los votos, esto significa que, por lo mucho, debe tener el 49 o 51 por ciento del total de las curules de la Cámara Baja.

En cuanto a si las personas ganadoras de su coalición no pueden caer en excesos, Claudia Rivera Vivanco señaló que el pasado martes tuvieron una reunión con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se comprometieron a no abusar de sus cargos.

Lo anterior significa que cumplirán y respetarán de manera puntual los tres principios más conocidos del movimiento obradorista, que son no mentir, no robar y no traicionar.

En otro orden de ideas, Claudia Rivera estuvo de acuerdo en que el partido en el poder tenga contrapesos, pero aclaró que dichos contrapesos deben ser la voz de las causas ciudadanas.

Así, exhortó a la oposición a adoptar una postura objetiva y sin intereses personales, que de verdad respalde la voluntad popular como lo hacía Morena cuando no era una fuerza partidista.

Atendiendo las causas sociales, del pueblo, no de un grupo, no de unos cuantos, no de los poderes fácticos y no de los intereses económicos; yo creo que esa sería la recomendación que le haría a la oposición, porque no solamente es votar, porque no coincido o no comparto ciertos temas, expresó.