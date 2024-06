Después de los resultados electorales que dejaron en la lona al Partido Acción Nacional (PAN Puebla), y a cinco meses de que se renueve la dirigencia de dicho instituto político, distintos militantes han comenzado a levantar la mano para suceder a Augusta Díaz de Rivera.

Entre los que aspiran a dirigir al PAN Puebla hay entre morenovallistas, diputadas en activo, ex líderes estatales y gente vinculada al grupo ultraconservador conocido como “El Yunque”.

En el proceso ordinario comicial 2023-2024, el PAN Puebla no obtuvo ninguna diputación local ni federal de mayoría relativa y, además, perdió importantes alcaldías de la zona metropolitana tales como Cuautlancingo, Puebla y San Pedro Cholula.

En ese contexto, personajes como Genoveva Huerta Villegas, Guadalupe Leal Rodríguez, Rafael Micalco y hasta Mario Riestra Piña, han expresado su interés por asumir las riendas del panismo poblano.

Huerta Villegas ya fue líder del PAN Puebla, de 2018 a 2021, época en la que Martha Erika Alonso Hidalgo obtuvo la gubernatura y el partido, por sí solo, logró 11 presidencias municipales.

Por su parte, Lupita Leal es integrante de la actual legislatura local y ha buscado la dirigencia municipal del instituto albiazul; su agenda se caracteriza por impulsar temas de la sociedad civil como la promoción de una movilidad sustentable.

Acerca de Micalco, que actualmente coordina la bancada del PAN en el Congreso poblano, ya estuvo dos veces al frente del Comité Directivo Estatal (CDE) y buscaría nuevamente ese cargo en caso de que su fuerza partidista determine que la persona que suceda a Díaz de Rivera sea hombre.

Por último, Riestra Piña, ex candidato a la alcaldía de Puebla, ha exhortado a su partido político a realizar un ejercicio de autocrítica ante los pobres resultados que obtuvo en las votaciones del 2 de junio.

Eduardo Rivera ¿el próximo dirigente del PAN Puebla?

El 3 de junio, cuando el PAN Puebla reconoció que la tendencia electoral no le favorecía en ningún cargo público, Augusta Díaz de Rivera destapó a Eduardo Rivera Pérez como el perfil para relevarla en la dirigencia estatal albiazul.

Sin embargo, hasta ahora el ex alcalde de Puebla no ha mostrado interés, declaró la propia Augusta este 17 de junio.

Hasta la fecha, el candidato a gobernador, Eduardo Rivera, no ha levantado la mano para ser uno de esos candidatos y el método de elección está propuesto en nuestros estatutos, expresó.

Mientras tanto, el consejo estatal y nacional del PAN se reunirán esta semana para comenzar con un evaluación de lo acontecido en las elecciones.

Aseguró que el PAN Puebla se encuentra en “un proceso de autocrítica” siendo ejemplo de esto último que ella y otros militantes salieron a reconocer su derrota en las urnas al día siguiente de las votaciones.

En el trienio de Augusta, se redujo el número de alcaldías ganadas por el PAN sin ir en alguna coalición partidista, pasando de 10 a cuatro.

Antes del 2 junio, el PAN ya estaba derrotado por sus pésimos dirigentes: Leal

Para Guadalupe Leal, consejera estatal del PAN, una de las razones principales que condujeron a dicho partido a tener malos resultados el pasado 2 de junio tiene que ver con las erróneas decisiones de su dirigencia.

En entrevista con Poblanerías.com puso como ejemplo el caso de repetir la alianza con el PRI, pues este partido político apoyó varias de las votaciones de Morena en la actual legislatura.

Fue algo que vimos y que yo vi venir, y que por supuesto lo externé, y que los dirigentes estaban conscientes, y que antes del 2 de junio, claro que iba a ser notorio por qué se iba a perder, dijo.

Opinó que la dirigencia estatal se equivocó en imponer a los mismos cuadros o perfiles que han estado en el ámbito político durante las últimas décadas; y que Jesús Zaldívar, líder municipal del PAN, calló frente a algunas acciones emprendidas por los gobiernos de Morena.

Para Leal, la persona que llegue a la dirigencia del PAN Puebla, para el periodo 2024-2027, no debe incluirse en las candidaturas o la boleta del 2027, evitar las designaciones por “cuotas” y “cuates”, no aliarse con partidos cuya ideología sea opuesta a la del PAN, no tener órdenes de aprehensión y ser una oposición responsable.

Acerca de Eduardo Rivera Pérez, mencionó que tiene derecho a participar en el proceso interno de su fuerza partidista, pero sugirió que su potencial interés en la dirigencia obedece a que el gobernador y diputados electos le aprueben sus cuentas públicas como alcalde.

Rumbo al 2027, tenemos que ir sin el PRI: Genoveva Huerta

Al hacer un análisis de la situación actual de su fuerza partidista, Genoveva Huerta Villegas señaló que el PAN debe contender sin el PRI en las elecciones del 2027, tras el bajo porcentaje que obtuvo este 2024.

“Será la alianza solamente legislativa, pero ya no podemos seguir con esta alianza; en el 2021 fuimos porque el PRI era un partido fuerte, pero hoy vemos los resultados y está más cerca del futuro del PRD que del PAN”, acotó.

Genoveva Huerta dijo –en entrevista con Poblanerías.com– que las y los panistas deben luchar por fortalecer su identidad y marca, y se pronunció por una dirigencia de puertas abiertas que no acapare las candidaturas para un solo grupo político.

Por otro lado, expresó que la dirigencia estatal de Augusta Díaz de Rivera no cuidó a los gobiernos emanados de su fuerza partidista, además de que se olvidó de sus estructuras en distintos municipios.

Dijo que, en su caso, a ella le avisaron tres días antes de cerrar el registro que sería la abanderada de la coalición en el municipio de Tepeaca y que estaría siglada por el PRD.

En cuanto a Eduardo Rivera Pérez, opinó que no recorrió el estado, a pesar de saber que sería el candidato al máximo cargo público de Puebla desde el primer minuto que Díaz de Rivera asumió la dirigencia albiazul.

—

POB/LFJ