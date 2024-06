El Instituto Electoral del Estado (IEE) indicó que en los municipios de Chignahuapan y Venustiano Carranza tendrán elecciones extraordinarias, debido a irregularidades e inconsistencias, ya que ambos presentaron un 44.7% de alteraciones en los paquetes electorales.

Elecciones extraordinarias en Chignahuapan y Venustiano Carranza

Durante el fin de semana, el IEE atendió los cómputos de la elección a presidente municipal de Palmar de Bravo, Chignahuapan y Venustiano Carranza.

La primera en definirse fue la del municipio de Palmar de Bravo, donde el candidato independiente Juan Carlos Varillas Lima, ganó las elecciones registrando cinco mil 284 sufragios a su favor.

Esto provocó que un grupo de manifestantes, simpatizantes del Partido Verde (PVEM), bloquearan la carretera Puebla-Orizaba, al considerar que ‘hubo’ fraude en la contienda electoral, pues el candidato Adán Silva buscaba la reelección.

Posteriormente, en los municipios de Chignahuapan y Venustiano Carranza se dieron a conocer que existían irregularidades en los paquetes electorales. En Chignahuapan detectaron 38 de 85 inconsistencias, por lo que el IEE declaró la invalidez de la elección para la alcaldía.

De acuerdo con el PREP, Juan Lira Maldonado, abanderado por la alianza Fuerza por México llevaba la delantera; el candidato denunció –por medio de redes sociales– que el IEE estaba realizando fraude, ya que no contabilizaron todos los votos de la sección 462, en donde asegura haber obtenido 788 sufragios a su favor.

Mientras que, en Venustiano Carranza no se pudo dar como ganador a ningún candidato debido a que nueve de los 44 paquetes electorales presentaron irregularidades, pues no se utilizaron los paquetes oficiales, se encontraron firmas no identificadas, bolsas oficiales que no estaban selladas y boletas no pertenecientes a las del ayuntamiento.

Un día después de la jornada electoral del 2 de junio, se denunció que un grupo armado irrumpió la casilla electoral de la junta auxiliar Villa Lázaro Cárdenas y robaron paquetes electorales, lo que perjudicó el proceso del conteo de los cómputos distritales.

De acuerdo con los resultados del PREP, el candidato Marco Antonio Valencia Ávila, siglado por el PAN, PRI, PRD y PSI, había ganado las elecciones. Tras darse a conocer la nulidad de estas en dicho municipio, el PAN mencionó que presentarán una impugnación ante el IEE, en donde argumentan que su candidato ganó con 300 sufragios a su favor.

Los miembros de la coalición mencionaron que el IEE ‘trabaja en favor de los intereses de Morena’, la representante del PRI Laura Torres Villegas, argumento que las ‘porquerías’ del proceso electoral es por culpa del personal del IEE de Puebla.