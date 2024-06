Fito Strauch en Puebla: Reflexiones de un Superviviente de los Andes

Adolfo “Fito” Strauch, uno de los supervivientes del trágico accidente aéreo de los Andes en 1972, visitará Puebla para impartir una conferencia y compartir sus experiencias y aprendizajes.

La Tragedia en los Andes

El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes, llevando a bordo a 45 personas, incluyendo a Fito Strauch y su primo Eduardo Strauch.

La historia de este accidente es conocida mundialmente debido a las extremas condiciones que los sobrevivientes tuvieron que enfrentar, incluyendo temperaturas bajo cero, avalanchas y la falta de alimentos​ (Alpine Expeditions)​​ (LADbible)​.

El Papel Crucial de Fito Strauch

Según The Cinemaholic, en su artículo titulado “Adolfo ‘Fito’ Strauch: Andes Plane Crash Survivor is a Father of Four,” publicado el 4 de enero de 2024, Fito Strauch jugó un papel fundamental en la supervivencia del grupo.

Utilizó su ingenio para crear un dispositivo solar que derretía la nieve para obtener agua potable y confeccionó gafas con plástico y tiras de sujetador para prevenir la ceguera por nieve.

Además, Fito ayudó a mantener la moral del grupo y asumió la difícil tarea de racionar la carne de los compañeros fallecidos para asegurar la supervivencia del resto​ (The Cinemaholic)​.

El Impacto del Liderazgo

En la obra “Alive” de Piers Paul Read, se destaca cómo Fito, junto con sus primos Eduardo y Daniel Fernández Strauch, asumieron el liderazgo del grupo después de la muerte del capitán del equipo de rugby, Marcelo Pérez.

Esta “triada” fue esencial para mantener la organización y el espíritu del grupo durante los 72 días que pasaron en la montaña​ (Alpine Expeditions)​.

Vida Después del Rescate

Tras ser rescatado el 23 de diciembre de 1972, Fito Strauch regresó a Uruguay, donde se dedicó a la agricultura.

Hoy en día, Fito vive en la región central de Uruguay con su esposa Paula Martín Valdés y sus cuatro hijos.

Ha participado en varios documentales y proyectos que relatan la historia del accidente, incluyendo “Stranded: The Andes Plane Crash Survivors” en 2009, donde volvió al sitio del accidente junto a otros supervivientes y el director Gonzalo Arijon.

Según The Cinemaholic, Fito describió esta experiencia como catártica, ayudándole a procesar el trauma del accidente​ (The Cinemaholic)​​ (LADbible)​.

Reflexiones y Legado

Fito Strauch ha compartido en diversas ocasiones que la historia de su supervivencia sigue teniendo un gran impacto en el mundo, aunque él mismo se sienta desconcertado por ello.

Según LADbible, en su artículo titulado “Where the survivors of horrific plane crash that led to cannibalism are now,” publicado en 2024, Fito mencionó que inicialmente no quería que sus hijos supieran sobre el canibalismo, pero se dio cuenta de que era necesario prepararlos para lo que podrían escuchar de otros niños en la escuela​ (LADbible)​.

Fito Strauch en Puebla

La plática de Fito Strauch en Puebla es una oportunidad para escuchar de primera mano las experiencias de uno de los supervivientes de los Andes.

Su historia no solo es un testimonio de la resiliencia y el ingenio humano, sino también una lección sobre la capacidad de superar las adversidades más extremas.

Su conferencia promete ser una fuente de inspiración y reflexión para todos los asistentes.

—

POB/JCSD/GPT