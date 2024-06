El Gobierno de Puebla pagará 640 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones, S.A. de C.V como resultado de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La SCJN rechazó el amparo presentado por el gobierno de Puebla contra el pago de 640 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones, S.A. de C.V; amparo presentado debido a que la constructora había incumplido con la construcción del libramiento poniente de la capital del estado desde el año 2009.

Por qué la Corte aceptó que el Gobierno de Puebla pague 640 millones de pesos

En el año de 2009, la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones, S.A. de C.V, obtuvo la adjudicación para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del libramiento poniente de la capital de Puebla por los siguientes 30 años.

Esta inversión de 640 millones de pesos fue retirada por el Gobierno de Puebla en 2012, debido a la falta de avance en las obras; a consecuencia de esto, la empresa solicitó el reembolso y la indemnización derivadas de la concesión.

La empresa al no obtener respuesta promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa local, donde obtuvo la razón.

El gobierno de Puebla al saber que la empresa había obtenido la razón, promovió un amparo directo, el cual fue sobreseído en un Tribunal Colegiado, no conforme con esto solicitó el recuso el cual fue atraído a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su Segunda Sala.

La SCJN rechazó el amparo porque a palabras de la ministra Batres Guadarrama, este tipo de interpretaciones de la ley favorecen a las empresas privadas y condenan al gobierno estatal a cubrir una indemnización por una obra que no se concluyó. Es decir, no era justificable cancelar la obra porque no había avances.

“Este tipo de interpretaciones de la ley favorecen a las empresas privadas impactando los intereses del erario público” señaló la ministra Lenia Batres.

Esta semana, la Segunda Sala de la SCJN dejó firme la ominosa sentencia que dio la razón a una empresa que pretende cobrar una indemnización millonaria al Gobierno del Estado de Puebla por una obra contratada en 2009 que nunca concluyó. pic.twitter.com/7O67YYAd6S — Lenia Batres (@LeniaBatres) June 15, 2024

Es así que con tres votos a favor y dos en contra, la mayoría de la sala determinó desechar la revisión del caso, provocando que el gobierno estatal esté obligado a pagar a la compañía Melgarejo Construcción y Concesiones más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían.

