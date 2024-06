En el mes del orgullo LGBT, se dio a conocer que el líder sindical de INFONAVIT, Rafael Riva Palacios Pontones, junto con otros trabajadores, destruyeron y quitaron una bandera LGBT en las instalaciones del INFONAVIT de Ciudad de México.

El hecho fue denunciado en la plataforma ‘X’, por el Director General del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, quien subió el video en el momento en el que los trabajadores quitaron la bandera LGBT de las instalaciones.

Sin embargo, el director general del INFONAVIT, quien pertenece a la comunidad LGBT+, denunció el acto como homofóbico y aseguró que se presentarán denuncias ante las autoridades competentes.

Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación.

Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación. El líder sindical de nuestra Institution @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la… pic.twitter.com/ssSuPmAkxs



La bandera había sido izada como parte de las celebraciones del mes del orgullo LGBT, una práctica común en muchas instituciones tanto nacionales como internacionales, para mostrar apoyo a la diversidad sexual y de género.

Ante la polémica generada, INFONAVIT, emitió un comunicado en donde ha reprobado los actos de odio y discriminación, anunciando acciones en contra de los responsables. La institución ha reafirmado su compromiso con la diversidad sexual, la igualdad y la equidad de género, y el respeto a los derechos humanos. Además, se ha anunciado que las banderas del Orgullo se volverán a colocar en la fachada del organismo.

Además, por medio de redes sociales, el sindicato que la bandera no debía estar en la fachada del edificio institucional, sino en el principal, y que este acto no tenía nada contra de la comunidad LGBTIQ+.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del INFONAVIT manifestamos que NO es tema de discriminación, NO es tema de homofobia, NI de preferencias, es el NO permitir BANDERAS en el edificio Institucional que pertenecen a las y los trabajadores del INFONAVIT, la única que aceptamos es la BANDERA NACIONAL.