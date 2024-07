Luego de que el Congreso de Puebla aprobara la ley que despenaliza el aborto en Puebla hasta la semana 12 de gestación el pasado 15 de julio de 2024, nace la pregunta de ¿qué sigue para Puebla ahora que el aborto legal es una realidad?

Te decimos cuál es el contexto actual en el estado en materia de salud y cuáles son los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para acceder a un aborto seguro.

Te puede interesar: Puebla despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación

La médica encargada del Programa Aborto Seguro en Puebla, Norma Ilda Alducin, declaró que hay 39 hospitales estatales aptos para realizar Interrupciones Voluntarias del Embarazo en el marco de lo legal: cuando sea espontáneo, resultado de una violación y cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte.

Por esta capacidad sanitaria, acceder al aborto legal en Puebla ya era una posibilidad en cinco clínicas públicas de Puebla desde diciembre de 2023 gracias al amparo interpuesto por las organizaciones sociales CAFIS, GIRE y Odesyr. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones del colectivo Tecito de Ruda, únicamente el Hospital de la Mujer brindaba el servicio sin objetar y sujeto a los lineamientos impuestos.

En este sentido, es importante mencionar que desde 2021 el gobierno federal dota de medicamento y equipo para que las personas gestantes accedan a un aborto legal como parte del Programa Aborto Seguro.

Es decir, Puebla recibió para dicho programa 6.3 millones de pesos durante los últimos 4 años, permitiendo que se lleven a cabo 10 mil 354 abortos seguros en hospitales públicos estatales, desde enero de 2021 a junio de 2024.

Lo que sigue, ahora que Puebla es el estado número 14 en asegurar el derecho al aborto legal, es que el estado garantice el servicio para todas las mujeres y niñas que requieran interrumpir su embarazo sin ser víctimas de prejuicios, discriminación, marginación o violencia médica. Así como asegurar que las clínicas siguen los lineamientos para un aborto seguro establecidos por la OMS.

En marzo de 2022, la OMS publicó las nuevas directrices para que las personas con capacidad de gestar tengan la oportunidad de acceder al aborto de manera segura; ante este comunicado, la Doctora Bela Ganatra, Jefa de la Unidad de Prevención del Aborto No Seguro de la OMS, dió su opinión:

Today is International #SafeAbortion Day.

Access to safe abortion protects the health of women and girls.

As with all other health services, women and girls should be able to access safe and respectful abortion care, when they need it, without fear of harm, punishment or… pic.twitter.com/dOLOS6NdDl

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 28, 2023