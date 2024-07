La empresa farmacéutica Abbott ha confirmado el lanzamiento de la primera autoprueba para detectar VIH en México. Esta autoprueba busca detectar de manera temprana este virus para reducir el riesgo de contagio.

De acuerdo con la empresa farmacéutica, la autoprueba para detectar VIH en México, estará disponible en farmacias desde los 300 pesos. Esta se prueba se recomienda que se realice durante el primer mes después de haber estado expuesto a una situación de riesgo.

Los resultados de esta autoprueba se obtienen en menos de 15 minutos, y tiene una precisión mayor que los tests caseros de saliva, sin embargo todos los diagnósticos positivos deben ser confirmados con exámenes médicos.

¿Cómo funciona la primera autoprueba para detectar el VIH en México?

Esta es una prueba rápida de sangre que detecta la presencia de anticuerpos contra los tipos 1 y 2 del VIH. Se recomienda su uso durante el primer mes después de haber estado expuesto a una situación de riesgo.

Esta autoprueba viene en un kit que incluye un dispositivo con reactivos de lectura, un frasco con solución amortiguadora, una lanceta, un gotero y una bolsa para desechar la prueba de forma segura.

A continuación te decimos como es que se debe realizar esta autoprueba para detectar el VIH en México.

Quita la tapa de la botella con la solución amortiguadora y Elige el dedo anular o intermedio para la punción.

Presiona con fuerza la lanceta contra el dedo para extraer sangre. Al hacerlo escucharás un sonido de clic y sentirás una ligera molestia.

Deberás inclinar el dedo cerca del dispositivo de prueba, hasta hacer caer dos gotas en el colector redondo más grande

Ya que recolectaste la sangre, mueve el gotero hacia el pocillo de muestras y deposita una gota.

Después con la solución amortiguadora deberás mantenerla en posición vertical sobre el pocillo en el que acabas de poner la sangre. Aprieta suavemente para liberar una gota

Cuenta quince minutos a partir del momento en que agregaste la solución amortiguadora a la muestra de sangre, después deberás revisar los resultados

Si la autoprueba indica una línea de color en la letra C y no hay una línea visible en la T, el resultado es negativo. Si aparece una línea de color en la letra C y una línea de color también en la T, el resultado es positivo.

¿Dónde se puede adquir la autoprueba para detectar VIH en México?

La autoprueba para detectar VIH en México, tiene un precio promedio de 300 pesos, y se puede conseguir en las siguientes farmacias:.

Sitio oficial del laboratorio Abbot

Farmacias San Pablo

Farmacias Especializadas

Farmacias Benavides

Farmacias del Ahorro

Sin embargo los desarrolladores de autoprueba para detectar VIH en México, han mencionado que se encuentran en negociaciones con otras farmacias y tiendas de autoservicio y de conveniencia. para la comercialización de este test.

