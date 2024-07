Sergio Salomón Céspedes, Gobernador de Puebla, mencionó para medios locales que actualmente no tiene en marcha ningún programa de cámaras para la detección de vehículos sin verificación vehicular.

Luego de que la semana pasada se difundiera en redes sociales la supuesta instalación de cámaras similares a las de fotomultas, que servirían para detectar a las unidades que no han cumplido con el trámite de verificación vehicular.

Cabe destacar que, este supuesto programa fue visto por automovilistas en varias calles de la ciudad.

Salomón Céspedes, señaló que lo que se ha visto sería un tema de la iniciativa privada y no tiene ninguna relación con su gobierno, pero no declaró de quien se trata. Recalcó que actualmente no tiene ningún programa en prueba.

Además, afirmó que éstas supuestas cámaras instaladas no tienen ninguna responsabilidad legal para los automovilistas.

Asimismo, declaró que sí espera que haya plena conciencia y cumplimiento de la verificación vehicular por parte de los automovilistas, por lo que dijo, su gobierno seguirá buscando las herramientas necesarias que ayuden a cuidar el medio ambiente.

Te puede interesar: Este es el calendario de verificación en Puebla para segundo semestre

Es importante mencionar que el Área de Seguridad y Proximidad de Caminos, es la única que cuenta con dispositivos para verificar el cumplimiento de este programa, cuya multa por incumplimiento o no realizarlo supera los 2 mil pesos.

Aunque la verificación vehicular es obligatoria, en el primer semestre de 2024 sólo el 40.1% de unidades que conforman el parque vehicular registrado en el estado cumplieron la revisión, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente.

—

POB/LMMM