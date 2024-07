En el marco de la onceava edición de la Ficomics 2024, organizada por la BUAP, el primero de septiembre se realizará el concierto de la orquesta sinfónica, dirigida por Lizzi Ceniceros, bajo el nombre de Games + Movies + Concert Star Wars Edition.

Concierto de la orquesta sinfónica BUAP

Como en cada año la orquesta sinfónica de la BUAP, se llevará a cabo en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario a las 18:00 horas. El concierto de la Orquesta Sinfónica BUAP tendrá un precio de entrada general de 100 pesos. Mientras que para los que pertenecen a la comunidad BUAP y aquellos que están afiliados al INAPAM tendrán un costo especial de 80 pesos.

Para poder obtener el precio especial de $80 pesos, deberán de acudir a las taquillas del CCU y presentar una identificación oficial que acredite que son miembros de la comunidad BUAP o que estén afiliados al INAPAM.

También se pueden adquirir en la plataforma de superboletos, los cuales tienen un costo de $117 y sumando los cargos de “boleto seguro” y “recoger en punto de venta”, tendría un precio final de $151 pesos.

Para el concierto con temática de Star Wars se espera que suenen las bandas sonoras más iconicas y populares de los 9 episodios, series de televisión, videojuegos, entre otros productos multimedia que corresponden a el universo de Star Wars.

Las bandas sonoras del universo de Star Wars fueron compuestas por John Williams, en donde destaca Duel Of The Fates, Across The Stars, The Imperial March, Anakin’s Betrayal, The Main Theme, The Force Theme, Anakin vs Obi Wan, entre otros temas icónicos de los 9 episodios que conforman la saga.

Además, también destacan temas de las series de Obi Wan, The Mandalorian, Rebels y de los videojuegos de Fallen Order y Jedi Survivor, mismos que han ido ganando popularidad entre los fanáticos del universo de Star Wars.

