Según estadísticas presentadas por el observatorio ciudadano IGAVIM, durante el año 2023 apenas el 0.26% de los delitos reportados resultaron en una sentencia condenatoria.

Basadas en las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla y las sentencias del Poder Judicial. IGAVIM resalta la preocupación por la falta de registro o información sobre las carpetas de investigación concluidas, lo que evidencia limitaciones significativas en el avance y resolución de estos procesos.

¿Qué delitos contienen estos números?

Delitos como violación, violencia familiar y narcomenudeo enfrentan altos niveles de impunidad con un bajo porcentaje de casos que alcanzan sentencia.

De las 50,762 carpetas de investigación abiertas por 14 delitos de alto impacto, se obtuvieron solo 131 sentencias condenatorias.

Esto implica que el 99.74% de los casos resultaron o continúan impunes.

Entre los delitos más graves se tiene al homicidio doloso, de las 852 carpetas abiertas se lograron 48 sentencias por este delito, 37 de ellas condenatorias.

En casos de feminicidio, de 32 investigaciones solo 11 alcanzaron sentencia, siendo solo una absolutoria.

En cuanto a secuestro, aunque se abrieron 14 carpetas, hubo 24 sentencias, 22 de las cuales fueron condenatorias, indicando que se resolvieron casos de años anteriores.

Sin embargo, delitos como el robo con violencia muestran un nivel de gran impunidad, con solo 21 sentencias obtenidas de 15,184 denuncias.

En robos de vehículo, de 8,698 denuncias solo 20 llegaron a sentencia, predominando las condenatorias.

Otros delitos como robo a casa habitación, negocio, asaltos a transeúntes y transportistas, mostraron entre 98 a 100% de impunidad en las sentencias, sin que la mayoría de los casos denunciados resultara en una sentencia.

Te puede interesar: 1 de cada 4 delitos son judicializados en Atlixco: IGAVIM

IGAVIM detalla que la Fiscalía General del Estado, no justificó los motivos por los que no se tienen registros o información sobre las carpetas de investigación concluidas con relación al robo con violencia y narcomenudeo, además de que los motivos por los que varias carpetas de investigación no alcanzan una sentencia, se debe a que la mayoría son concluidas por la misma Fiscalía en otras etapas de los procesos, lo que resulta realmente crítico y preocupante.

—

POB/LMMM