En un estudio realizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer o por sus siglas en inglés (IARC) y la OMS, clasifican al talco como un producto probablemente cancerígeno que afecta a los seres humanos (Grupo 2A)

El talco es un mineral suave que proviene del silicato de magnesio y se utiliza en distintos productos cosméticos y de consumo cotidiano debido a su suavidad y se extrae de unos depósitos subterráneos que pueden estar contaminados con asbesto, otro mineral cancerígeno.

De acuerdo con el estudio preliminar de la IARC y la OMS, mencionan que la exposición al talco ocurre en entornos laborales durante la extracción y procesamiento del talco, así como durante la producción de productos que contienen talco.

La exposición de la población general a través del uso de cosméticos y polvos corporales que contienen talco está documentada, aunque la exposición a través de alimentos, medicamentos y otros productos de consumo también es probable, aunque menos evidencia de que esto ocurra.

IARC has evaluated the carcinogenicity of talc & of acrylonitrile.

The outcome of the assessment has been published in a summary in @TheLancetOncol & will be described in detail in Vol. 136 of the Monographs, to be published in 2025.

Read the press release https://t.co/TBbGn8Uejr pic.twitter.com/LlWsiipmVi

