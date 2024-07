Isaín Mandujano Camacho ha sido periodista en Chiapas durante los últimos 30 años. En una entrevista con poblanerias.com, habla sobre la situación actual de Chiapas en cuanto a su inseguridad, narcotráfico y una presunta guerra

¿Existe una guerra civil en Chiapas?

Precisó Isaín Mandujano que en Chiapas no existe una guerra civil, lo que existe es una guerra entre grupos armados, donde estos cárteles no solo operan en Chiapas sino en diferentes sectores del país. Sin embargo, al ser Chiapas una frontera sur, existe un interés particular del crimen organizado en traficar drogas, animales y personas.

Cártel de Chiapas

A partir de este año se ha hablado con mayor precisión sobre el Cártel de Chiapas y Guatemala. Anteriormente se hablaba del enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco, pero en este 2024, ha tomado mayor fuerza este nuevo cártel.

Te puede interesar:Puebla: en el top tres de estados con más agresiones a la prensa

El cártel de Chiapas-Guatemala habría tenido el cobijo y protección del Cártel de Jalisco Nueva Generación hasta diciembre de 2023; sin embargo, existió una ruptura que provocó una lucha entre estos cárteles, expresó Isaín Mandujano.

Niños y narcotráfico

Isaín Mandujano hizo énfasis en la situación crítica sobre el reclutamiento forzoso de personas, provocando el desplazamiento de miles de personas, para que los niños y jóvenes no sean reclutados por el crimen organizado.

Hay imágenes y videos de jóvenes armados, de jóvenes sicarios, que forman parte del crimen organizado, hasta dónde estos jóvenes lo están haciendo de forma voluntaria o forzada

Miles de personas se desplazan por inseguridad

Además, miles de chiapanecos han sido desplazados por el incremento del cobro de derecho de piso, amenazas y desapariciones. Siendo desplazamientos arbitrarios, ya que la gente esta huyendo a dónde puede y como puede, esto siendo dentro de Chiapas, en el país o incluso en el extranjero, explicó Isaín Mandujano.

Ya ni si quiera puedes denunciar porque te desaparecen, hay demasiada extorsión, incluso les arrebatan sus ranchos a la gente

La vida en Chiapas

El miedo y la preocupación es una situación generalizada en Chiapas, pero este tipo de situaciones no es general. Aunque hay que resaltar que existen casos donde roban vehículos, detienen a gente en las carreteras o montan retenes de forma ilegal.

Incluso como periodistas, cuesta ingresar y salir de ciertas zonas dentro de Chiapas, donde en los últimos años han sido asesinados 3 colegas, narró Isaín Mandujano.

Indígenas en la guerra en Chipas

Dependiendo de la zona a la que te dirijas, existen grupos indígenas que se resisten a las presiones de los cárteles, pero ya existen algunos otros que colaboran con ellos, siendo parte de la guerra en Chiapas.

Sobre el grupo zapatista, en los últimos años este grupo ha perdido fuerza y territorios, donde los cárteles han tomado espacios que les pertenecían

Gobernantes y su intervención en Chiapas

Isaín Mandujano contó que Chiapas no había vivido la narcoviolencia como la que existe en la actualidad. En 2006, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón, el estado había mantenido una paz narca hasta el año 2021.

En el sexenio de Manuel López Obrador, Chiapas ha padecido las consecuencias más graves de la narcoviolencia (…) los chiapanecos pueden reclamarle al presidente y a su gobierno local la falta de garantía en la seguridad del estado

Mientras que el 17 de mayo de 2024, Manuel López Obrador aseguró que Chiapas contaba con una baja en los delitos de narcomenudeo, robo en transporte, robo a casa habitación, feminicidio, robo a transportistas, violación, violencia familiar, robo de vehículos y robo a negocios, según cifras hasta abril del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reto para Claudia Sheinbaum en Chiapas

La futura presidenta Claudia Sheinbaum deberá buscar la manera de devolverle la seguridad a Chiapas, la esperanza de volver a transitar las carreteras, que la gente tenga una garantía sobre sus vivencias y sus ranchos, y desaparecer la guerra en Chiapas

Los chiapanecos a pesar de todo siguen esperanzados a que pronto vuelva a existir la paz y la armonía en el estado, expresó Isaín Mandujano.

—

POB/MFC