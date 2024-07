Al hablar sobre la Ley de Bibliotecas del Estado, recientemente avalada en el Congreso de Puebla, Silvia Tanús Osorio, presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó que los coleccionistas particulares o las escuelas privadas pueden donar sus textos a la Red estatal de bibliotecas públicas en Puebla.

Lo anterior mediante la celebración de un convenio con la Secretaría de Cultura, que es la dependencia encargada de vigilar y comandar la red de bibliotecas públicas en Puebla.

En entrevista para Poblanerías.com, explicó que las y los potenciales donadores deben manifestar en el acuerdo que están cediendo sus libros de manera voluntaria.

Tanus Osorio señaló que hay instituciones de educación superior, como la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), que son dueñas de un acervo bibliográfico único y sustancial, el cual puede integrarse al inventario de la Red estatal de bibliotecas públicas en Puebla si así lo decide su cuerpo directivo.

En cuanto a la ley, explicó que es una armonización de la Ley General de Bibliotecas que se publicó en el Diario Oficial de la Federación a mediados de 2021 y dijo que tiene como propósito unificar o establecer una coordinación entre bibliotecas federales, estatales y municipales.

Dijo que también busca preservar el patrimonio histórico de Puebla y complementarlo con el almacenamiento de audios, videos y periódicos.

Cuestionada sobre la tardanza para armonizar la ley estatal con la legislación federal, pues ya pasaron casi tres años, respondió que cada entidad federativa tiene sus propios procesos.

Te dan un determinado tiempo, desde luego no es tan sencillo, cada estado tiene un proceso diferente, entonces, sí habrá estados que están muy avanzados y que rápidamente armonizan. Tampoco creas que Puebla es un estado que no cumple con la ley o que se tarda demasiado, hay otros estados que se irán las legislaturas y no tendrán esta ley, explicó.