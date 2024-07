Se creería que los montachoques solo existen en las carreteras, sin embargo en los últimos días se han registrado montachoques en los supermercados de la Ciudad de México, pues varios grupos de personas te chocan el carrito del super para que luego la victima sea empujada y así robar la cartera o el monedero.

Los llamados montachoques, son delincuentes que se hacen pasar por automovilistas, para provocar accidentes viales en las carreteras y así extorsionar a sus victimas, exigiendo sumas grandes de dinero.

Sin embargo han difundidos videos en redes sociales dónde exponen casos sobre montachoques en los supermercados, y como operan estas personas.

Mediante un video posteado en la plataforma de Tiktok, una usuaria habló de su caso, pues menciona que cuando realizaba sus compras en una tienda Costco de Ciudad de México, dos mujeres la comenzaron a seguir y la intentaron interceptar para intentar chocar su carro contra el suyo.

Sin embargo no lo lograron, pero minutos después en la zona dónde se ubican las cajas, nuevamente intentaron golpear su carrito, una de las mujeres logró chocarla, provocando que su bolsa cayera por el impacto. Esto provocó que otra de las mujeres tomará la bolsa para sacar su monedero y robarlo.

Me volaron la cartera en Costco, pero me montaron todo un showcito. Dos señoras me arrinconaron porque una casi me choca de frente con el carrito, pero justo me estaba estacionando y la otra se me puso a lado y entre ellas tenían contacto