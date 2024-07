El día que tanto habían esperado los trabajadores de uno de los tres poderes de la nación para poder trasmitir su opinión a favor o en contra de lo que muchas personas ya han escuchado, la famosa reforma al poder judicial.

El encuentro, los Diálogos Nacionales de Tribunales de Justicia Locales, donde jueces, magistrados, diputados, gobernadores, especialistas, profesionalitas y el público general se reunirían para unir una sola voz que representara los ideales del Estado de Puebla, lo que no se sabía que esto sería totalmente diferente.

Acceso y protesta al Parlamento abierto en Puebla

Primeras impresiones y obstáculos

Al momento de llegar al Centro Expositor, lugar donde se desarrollaría el evento, se encontraba con solo dos entradas; en la primera se podía observar una acumulación de gente protestando y pidiendo el acceso al lugar, donde los policías habían formado una barrera para impedir el acceso a cualquier persona incluso a los medios de comunicación.

Pero en una segunda entrada, siendo un poco oculta y más difícil de acceder, se podía entrar siempre y cuando se contara con una identificación, lo que muchos desconocían ya que se había difundido como un parlamento público, lo que provocó que pudieran acceder la mayoría de personas.

Baja asistencia y dificultades de acceso

Pasando alrededor de una hora del horario que iba a iniciar el evento, dentro del auditorio no había llegado casi nadie; poca prensa, pocos conferencistas y poco público.

Poblanerias.com se dio a la tarea de investigar porque no había gente dentro de la sala, con dificultades y después de pasar varios filtros y medios de seguridad, los organizadores permitieron poder salir solo a una parte del Centro Expositor.

“La policía no me cuida”

Toda la gente estaba afuera, gritando y pidiendo “de favor” a los elementos policiales el acceso.

Poblanerias.com intentó acercarse a los manifestantes, pero los policías se acercaron a este medio e impusieron condiciones: advirtieron al equipo de esta casa periodística que era solo su responsabilidad si se acercaba a los manifestantes y si le sucedía algo ellos se deslindaban de lo ocurrido.

Esto contrasta con la función esperada de los cuerpos policiales, que es resguardar y proteger la integridad de los periodistas, permitiéndoles realizar entrevistas, fotografías y obtener toda la información necesaria.”

Si a la compañera o algún otro medio les hubiera ocurrido algo quienes tienen debían hacerse responsable de esas consecuencias eran uniformados, no los medios.

Protesta pacífica

Los policías solo eran una barrera y nunca existió algún peligro por parte de los manifestantes, no hubo algún tipo de alteración al orden público, amenazas o alguna conducta que pudiera agredir físicamente alguna persona.

Solo se escuchaba gente enojada, pero dialogando con los policías de una manera pacífica para tener la oportunidad de entrar al evento:

“No dejan entrar, no está existiendo un parlamento abierto, ¿cuál es su fundamento para no dejarnos entrar?, tenemos permisos, es un evento público”, fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar.

Grupos de manifestantes

¿Quiénes eran estas personas? Se pueden dividir en tres grupos: el primero, aquellos trabajadores del poder judicial y estatal que no estaban a favor en la mayoría o parcialmente sobre la reforma; por otro lado, estaban aquellas personas a favor, siendo parte de asociaciones civiles de derechos humanos; y, por último, personas que no sabían a qué iban, porque al momento de preguntarles la razón y su opinión de lo estaba sucediendo no pudieron entablar algún motivo.

Opiniones dentro del evento

De regreso en al evento, y durante las próximas cuatro horas representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y algunos del Judicial a comparación de la gente que estaba esperando afuera, englobaron las siguientes ideas:

Morena resguarda la reforma

La carga de trabajo excesiva en los tribunales laborales

Priorizar o no la meritocracia y la especialización

El respeto al federalismo

La ignorancia que existe por parte de la ciudadanía sobre las funciones de los jueces

La historia de las reformas que ha pasado el país

La separación de las funciones legales con las administrativas

Micrófono abierto y retiro de los asistentes

Pasando las horas, la gente que había podido ingresar comenzó a retirarse, incluso la gran parte de los medios de comunicación decidieron no hacer una cobertura completa.

Había llegado el momento crucial, momento del uso del micrófono abierto, donde se supone que era el momento preciso para preguntarle a quienes propusieron la Reforma, por parte de cualquier persona que quisiera emitir alguna opinión favorable o desfavorable, y con mayor importancia, los trabajadores del poder judicial, para hacerse escuchar.

Opiniones no escuchadas en el parlamento abierto en Puebla

Y a pesar de que, si se escucharon algunas opiniones, no representó ni una cuarta parte de quienes querían ser escuchados.

Poblanerias.com se dio a la tarea de monitorear lo que sucedía afuera y dentro del evento, cuando había iniciado el micrófono abierto, la gente seguía afuera, pero era cada vez menos, y no porque les habrían dado el acceso, sino porque se habían rendido.

No dejaron entrar a quienes directamente sentirán los efectos de esta reforma, quienes, con esperanzas de querer en unos años postularse para juez o magistrado, les habrían quitado su oportunidad de ser escuchados.

Continúo pasando el tiempo y solo quedó un pequeño grupo de personas afuera del Centro Expositor, ninguna en contra de la Reforma, ellas ya se habían retirado momentos antes.

Quienes permanecían eran personas que sí apoyaban la Reforma, pero al preguntarles por qué relacionaban este cambio de estructura con figuras como el Ministerio Público, grupos policiales o funciones meramente del poder ejecutivo y legislativo.

Antes de finalizar el evento ya no había ni una persona afuera, de todos modos ya no podían participar en el Parlamento Abierto, aun así policías seguían vigilando un patio vacío que jamás hizo ruido.

Y finalizó el parlamento, con malas estrategias para algunos, con un evento satisfactorio para otros, pero sin escuchar lo voz todos, solamente se habló de un Poder Judicial, pero sin los judiciales.

POB/JCSD