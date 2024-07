En un análisis realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), calificó a diversas plataformas de venta en aspectos de seguridad.

Los rubros que cubrió van desde medios de contacto, certificados de seguridad para los pagos, precios en moneda nacional, etc.

La PROFECO aseguró que el objetivo de estos análisis es proporcionar certeza y seguridad a los consumidores antes de realizar una compra en línea.

Plataformas de venta que son inseguras

Las plataformas de venta que no pasaron la prueba de PROFECO en este 2024 en la sección Monitoreo de Tiendas Virtuales son:

Alibaba

PROFECO señaló que no proporciona a la población consumidora todos los elementos que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor para realizar una compra segura, ya que, no proporciona un domicilio físico en territorio nacional, ni número telefónico de contacto.

Tampoco otorga o tiene un certificado de seguridad durante el proceso de pago y cobra los productos en dólares, a pesar de que muestra al consumidor el precio en pesos mexicanos, al final, esto ocasiona que el consumidor desconozca el costo total.

eBay

Esta plataforma estadounidense tampoco proporciona todos los elementos que la ley pide para realizar compras en línea, ya que, no informa al consumidor del monto total a pagar, no da información en idioma español y no da precios en moneda nacional.

La PROFECO añadió que tampoco da a conocer el domicilio físico, ni teléfono en México para que los clientes puedan presentar reclamaciones o aclaraciones.

Aliexpress

La plataforma de origen chino, y curiosamente del mismo grupo empresarial de Alibaba, no proporciona a la población consumidora todos los elementos para que el consumidor realice una compra segura, no informa sobre el domicilio físico en territorio nacional ni teléfono de contacto.

Plataformas de venta más seguras

Las plataformas más confiables para realizar compras por internet en México son: Mercadolibre, Amazon y Shein.

Estas páginas garantizan formas de comunicación directa entre el consumidor y la empresa, muestran claramente el total a pagar en pesos mexicanos, proporcionan información detallada sobre métodos de pago y disponen de políticas de cancelación, es decir, cumplen con aspectos fundamentales para asegurar una compra segura.

