En el mes de junio el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno “Alito”, mencionó la probabilidad de modificar el nombre, logo, siglas, colores e ideales del partido, esto tras la derrota ocurrida en la elección del pasado 2 de junio.

Pero a un mes del pronunciamiento de Alito, los estatutos siguen en espera de ser aprobados.

Por qué el PRI necesita nuevos estatutos

La consejera Carla Humphrey del Instituto Nacional Electoral, explicó que el PRI realizó el cambio de estatutos para que fuera posible la reelección de Alejandro Moreno por tres períodos consecutivos.

Mientras que Néstor Camarillo Medina, quién es el representante del PRI en Puebla, resaltó que los estatutos estarían enfocados en un partido más tecnológico, como un cambio en su ideología y plan de acción.

¿Son legales estos estatutos?

Para que un partido político pueda cambiar sus estatutos deberá esperar a que haya concluido el proceso electoral, esto de acuerdo en la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) en su artículo 24, y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su artículo 33.

La consejera Carla Humphrey mencionó que 10 días después de la notificación que realizó el PRI al instituto electoral, el INE tendrá que estudiar dos cosas: la constitucionalidad de que el procedimiento fue apegado a la Constitución y el cumplimiento a las reglas sobre la modificación de los estatutos.

Además señaló que aun estamos en proceso electoral, el proceso electoral termina hasta que se le entregue la constancia a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, por lo que el INE tendrá que analizar la temporalidad de la presentación de los estatutos.

Será el 22 de julio cuando el Consejo General apruebe o no los estatutos propuestos por el PRI.

Los mismos pasos del PRD

Al ser cuestionado, Néstor Camarillo sobre si el PRI desaparecerá como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Néstor se posicionó que los únicos que pueden hablar de lo que realmente esta pasando y pasará en el PRI es el mismo partido, además mencionó que el PRI no desaparecerá como algunos han estipulado.

La Doctora Claudia Ramón Pérez, quien es politóloga y docente en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) expresa que lo mejor que le puede pasar al PRI es realizar una verdadera asamblea, tener autocrítica y donde acepten su realidad.

El PRI debe realizar asambleas donde veamos una reflexión seria sobre lo que están viviendo, en vez de lavarse las manos y y echarle la culpa a los demás.

Alejandro Moreno “Alito” ¿ira al despeñadero o será el salvador?

Néstor Camarillo recalcó que no se puede hablar sobre su reelección ni la de Alejandro Moreno hasta terminar su período actual, que en caso de poder reelegirse Alito esto no provocaría el fin del partido, que son supuestos que han pronunciado gente que no es del PRI y de otros partidos.

“Desde el año 2000 han dicho que el PRI va a desaparecer y aquí seguimos”

El PRI llegará a las elecciones del 2030, no desaparecerá

El partido rojo llegará a las elecciones de 2030, pero veremos a un partido muy desgastado, esto también dependerá de las decisiones que tomen respecto a sus estatutos, a la reelección o no de Alejandro Moreno, y su relación con el Partido Acción Nacional (PAN), expresó la Doctora Claudia Ramón.

Los partidos tienen que escuchar esas voces que reclaman, porque hemos visto que han privilegiado los intereses personales sobre los intereses del partido

¿Existirá nuevamente una coalición para 2030?

El PAN está más preocupado por recuperar su identidad igual que el PRI; lo más sanó es que ambos partidos reflexionen lo que han dejado de hacer, por ejemplo, enfocarse en sus militantes y en las demandas que expresan, señaló Claudia Ramón.

Los tiempos actuales en nuestro país requieren de una oposición fuerte, pero los números no dan para que exista una

Néstor Camarillo narró que ellos y los mismos partidarios del PAN no estuvieron conformes con la coalición que formaron durante la elección presidencial; lo cual lo mejor sería trabajar de forma separada.

“Perdimos más de 80,00 votos por esta coalición”

Pero señaló que él PRI recibirá con los brazos abiertos a los ex militantes del PRD, los cuales podrían ahora formar parte de su partido.

