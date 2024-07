Este 17 de julio de 2024, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF) presentó las 13 infancias y adolescentes adoptados por medio del Programa de Adopciones 2024 “Mi nueva familia”.

En total, nueve hombres y cuatro mujeres integran el núcleo familiar de 10 hogares.

Las familias compartieron su experiencia durante el proceso de adopción; si quieres conocer sus testimonios, quédate a leer esta nota.

De acuerdo con la presidenta honoraria del DIF Puebla, Gabriela Bonilla, este 17 de julio de 2024, 13 infancias y adolescentes fueron adoptados por 10 familias como parte del Programa de Adopciones 2024 “Mi Nueva Familia”. Estas son sus historias:

Norma Flores Ramírez acudió al DIF con el objetivo de formar una familia; tras tres intentos de embarazo poco favorables, Norma decidió que era momento de adoptar, fue así como conoció a Sherlyn, quien más tarde se convertiría en su hija adoptiva.

Te puede interesar: Puebla continúa sin cumplir con la Ley de Declaración Especial de Ausencia

Norma describe a su hija como alguien extrovertida quien logrará todo lo que se proponga, mientras que Sherlyn externó que se encuentra feliz y emocionada de “al fin tener una mamá que la proteja“.

Edgar y María del Socorro adoptaron a Ethan, un pequeño de 4 años a quien describen como amoroso, sociable, extrovertido, divertido e inteligente; la pareja decidió adoptar con el objetivo de construir una familia, además, expresaron que la primera vez que vieron al pequeño, sintieron una “conexión muy fuerte”.

Dora y Oscar decidieron adoptar impulsados por el sueño de tener una familia; años atrás, Dora había padecido cáncer, enfermedad que le impidió tener hijos de manera biológica, por lo que ella y su esposo decidieron consultar el programa de adopciones 2024 del DIF para adoptar. Empezaron el proceso de adopción y 8 meses después por fin adoptaron a Ana Elisa, una pequeña de 5 años.

No tengo palabras para describir esto, pero si puedo decir que es lo mejor que me ha pasado […] El amarla desde un principio es maravilloso; cuando me dijo mamá por primera vez fue una experiencia muy emocionante, siempre vamos a estar para ella.