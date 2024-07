Personal de salud pide la despenalización del aborto en Puebla

En Puebla, se presentó en conferencia de prensa la campaña Salvemos Miles de Vidas México , donde médicas poblanas y especialistas en salud de otros estados del país compartieron sus testimonios sobre la difícil realidad que enfrentan debido a la criminalización del aborto en la entidad, y apoyando que se legalice.

Actualmente, la interrupción legal del embarazo se puede realizar en Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes y Sinaloa; mientras que otros dos estados, Jalisco y Chihuahua, tienen el fallo de sus tribunales para retirarlo de los códigos penales. Sin embargo, el código Penal de Puebla aún criminaliza este procedimiento, sometiendo a mujeres y niñas a prácticas inseguras que ponen en riesgo sus vidas.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud Federal, entre 2022 y 2023 el aborto aumentó como muerte de causa materna, pasando del 7.1 % al 8.3 % del total de defunciones maternas.

En 2022, el aborto inseguro fue la tercera causa de muerte materna en México. Esta estadística no es solo un número, sino vidas perdidas y futuros truncados debido a la falta de acceso a servicios médicos seguros y legales.

Durante la conferencia de prensa, las profesionales de la salud comentaron sobre la importancia de que miles de mujeres puedan informarse y acceder al aborto de manera legal y en condiciones sanitarias, dignas y seguras, sin arriesgar sus vidas ni comprometer su salud reproductiva

Por medio de testimonios vividos, las especialistas pidieron la despenalización del aborto en Puebla para que miles de mujeres y niñas puedan ser salvadas de prácticas riesgosas e inseguras, donde pueden llegar a perder la vida por las condiciones en las que se realizan.

“Hemos vivido de cerca las consecuencias del aborto inseguro: hemorragias, infecciones, lesiones de útero, infertilidad e incluso la muerte. El aborto existió, existe y existirá. La mujer que decide abortar lo hará en las condiciones que puede, aun siendo ilegal e inseguro”, dijo la médica ginecobstetra de Jalisco Georgina Díaz Orozco

Además, la profesional compartió una historia: “Recuerdo una niña que llegó durante mi turno de trabajo, prácticamente premortem, la llevaron los familiares, la llevó su mamá. Ella era una niña de 14 años y la pareja, un hombre de 35 años, la había sometido a introducir vía vaginal un gancho de ropa metálico, perforándole el útero. La niña murió 15 minutos después de que llegó a mis manos. Esa muerte hizo que me sensibilizara y pudiera ayudar a que más niñas no mueran”

“Las mujeres no se arrepienten de haber optado por un aborto seguro, pero quienes se ven obligadas a continuar con embarazos no deseados pueden desarrollar ansiedad y complicaciones en el embarazo. Si el aborto elegido se da en condiciones de legalidad, seguridad, información, ausencia de estigma y sin discriminación no genera consecuencias negativas para la salud mental”, mencionó Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, psicóloga del estado de Michoacán.

“El reconocimiento del derecho de las mujeres a ejercer con libertad la toma de decisiones sobre su propio cuerpo, sin ser estigmatizadas, es una causa a la que los profesionales de la salud no podemos ser indiferentes. En 2021, Puebla fue la octava entidad con mayor incidencia de abortos en el país y, en promedio a nivel estatal, anualmente 4 mujeres mueren por abortos inseguros”, declaró Aurora Morales Domínguez, ginecobstetra del estado de Puebla.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2021 que es inconstitucional establecer sanciones penales a las mujeres que interrumpen su embarazo en las primeras 12 semanas de gestación en todo el país”, puntualizó Verenice Gómez Vera, ginecobstetra de Puebla. “Hacemos un llamado para que las y los legisladores de Puebla armonicen el código penal del estado, con lo que indica la Suprema Corte”.

“Cuando el aborto es legal, es más sencillo acceder a un procedimiento seguro porque el personal de salud tiene la posibilidad de brindar atención y además cuenta con los insumos, los recursos y las tecnologías adecuadas. El aborto es un procedimiento altamente seguro pero, cuando está penalizado, nos quedamos de manos atadas y esto perpetúa las prácticas inseguras que incurren en procedimientos riesgosos o que se realizan sin información adecuada. Lo que queremos es salvar miles de vidas en México con abortos seguros”, concluyó la médica ginecobstetra del Estado de México, María Eréndira Itami Sordo.

Desde Ipas LAC celebran la iniciativa de la red de médicos y profesionales de la salud, Salvemos Miles de Vidas México, para que el aborto sea reconocido como un derecho fundamental y un servicio de salud esencial, no como un crimen.

“El compromiso de la campaña Salvemos Miles de Vidas México, para hacer de la vida y la salud de niñas y mujeres una prioridad absoluta, es necesario que resuene en las y los legisladores del estado de Puebla, y que la aprobación del aborto deje de aplazarse. No queremos que se sigan perdiendo las vidas de las mujeres que quieren y necesitan interrumpir un embarazo”, afirma la subdirectora de Incidencia en Ipas Latinoamérica y el Caribe, Fernanda Díaz de león Ballesteros.

