Invita SEDIF a donar ropa nueva para niñas y niños

Con el objetivo de contribuir al sano crecimiento y óptimo desarrollo de población infantil en situación de vulnerabilidad, el gobierno presente de Sergio Salomón, través del Sistema Estatal DIF, anunció el lanzamiento de la campaña “Ponte la Camiseta y Arrópame”, iniciativa que busca donar ropa para niñas y niños bajo custodia del organismo en casas de Asistencia.

De acuerdo a un comunicado, el SEDIF habilitó centros de acopio ubicados en: oficinas centrales del organismo, con dirección sobre calle 5 de Mayo, No. 1606, Centro Histórico; Sistema de Información y Comunicación (SICOM), con sede en Vía Atlixcáyotl No. 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl. Además, el Poder Judicial del Estado de Puebla se sumará a esta campaña con recepción de vestimenta en dos direcciones: Edificio Tandra B Clúster, Bulevar Municipio Libre, así como al interior de Ciudad Judicial con domicilio en Periférico Arco Sur No. 4000, San Andrés Cholula.

Serán recibidas prendas de vestir nuevas para niñas y niños de 0 a 12 años tales como: playeras, chamarras, pantalones, faldas, vestidos, suéteres, chalecos, calcetas, calcetines, mallas, pijamas, shorts, por citar algunos.

Esta iniciativa para donar ropa, que estará vigente por tiempo indefinido, se suma a la campaña “Ponte en sus Zapatos”, donde aún se recibe calzado de 0 a 22 centímetros, para beneficio de la misma población de infantes.

El Sistema Estatal DIF refrenda el compromiso de propiciar lazos de colaboración con la comunidad a fin de generar condiciones adecuadas de crecimiento y desarrollo de niñas y niños que permanecen bajo cuidado del organismo.

