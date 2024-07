Un hombre emprende un viaje a la chingada, cualquiera que sea su significado. Busca deshacerse de una carga que se le ha impuesto a lo largo de su vida, cuyo peso ya no es soportable para su alma.

Este es el punto de partida de “Un cielo despejado“, la nueva obra de teatro en Puebla escrita y dirigida por Abraham Salomón, co-protagonizada por el actor Ernesto Vega.

En entrevista con Poblanerías.com, Ernesto Vega explicó que la obra tiene como objetivo central reflexionar sobre las masculinidades tóxicas y mostrar que los hombres tienen otras formas de conducirse.

No tenemos que decir que somos fuertes por no atrevernos a mostrar cómo somos; ser fuerte no tiene nada que ver con atreverse a llorar, expresó.