Con la finalidad de ayudar a mejorar las condiciones de las mujeres migrantes que transitan por el territorio mexicano, la agrupación “Yes She Can” abrió la convocatoria para su tercer diplomado en Políticas Públicas Migratorias.

Al igual que en ediciones pasadas, de las personas que se inscriban, se elegirán a 15 finalistas o becarias, quienes tendrán la oportunidad de viajar a Alemania para tomar un curso intensivo (Boot camp) de Derecho migratorio.

Este diplomado contará con la presencia de 20 figuras de la Unión Europea, que están familiarizadas con problemáticas de comunidades migrantes.

En conferencia de prensa, Yoselin Paredes, líder de “Yes She Can”, explicó que la decisión de impartir un diplomado en Alemania obedece a que ella vivió ahí durante varios años y colaboró con su embajada.

La también ex candidata de Movimiento Ciudadano (MC) subrayó que ese país de Europa tiene un alto porcentaje de flujo migratorio, algo que constató personalmente al asistir a mujeres refugiadas.

Explicó que podrán inscribirse mujeres de todo el país, porque se trata de una convocatoria nacional, la cual abrió este 1 de julio y cerrará el próximo 10 de agosto.

Detalló que las participantes tendrán una preparación de tres meses en tópicos como refugio, movilidad humana y la importancia de apoyar a mujeres centroamericanas que buscan pasar el país, pero que se quedan varadas en territorio mexicano.

Seleccionaremos a 15 mujeres mexicanas, quienes representarán a México en la Unión Europea en Alemania.

Acerca de cuántas mujeres han egresado de sus diplomados, respondió que 300; de ellas, 30 han podido viajar a Alemania. Este año espera igualar la cifra de participantes y becarias de ediciones anteriores.

Algunos de los temas a explorar en el diplomado de Políticas Públicas Migratorias son Teoría feminista, perspectiva de género, cómo crear políticas públicas desde el ejercicio de la administración pública y herramientas para generar alianzas.

Por otro lado, Yoselin Paredes informó que este lunes también abrió la convocatoria del diplomado de Liderazgo Femenino y adelantó que en el mes de octubre se lanzarán los requisitos para la Escuela de Formación Política.

Ese último proyecto, señaló, contará con vinculación directa con la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP.

Asimismo, la joven activista dio a conocer a las personas que integran el Consejo Consultivo de Yes She Can, entre las que se encuentran la catedrática Josefina Manjarrez y la directora de la UCIC escuela creativos, Angélica Mazari.

La última académica informó que en el mes de noviembre se realizará la Primera Cumbre de Mujeres Líderes con el propósito de reconocer a figuras de la entidad que no han sido suficientemente visibles por sus acciones sociales.

¿Cómo participar en el diplomado de Yes She Can?

A través de un enfoque interseccional que prioriza la perspectiva de género, este diplomado empoderará a las participantes para que analicen críticamente las políticas migratorias existentes, diseñen intervenciones innovadoras y aboguen por los derechos de las personas migrantes, especialmente las mujeres y las niñas.

Las interesadas en participar en el diplomado en política pública migratoria deberán ser mexicanas de entre 18 y 30 años y hacer su registro antes del 20 de agosto.

Para más información, consulta la convocatoria completa en la siguiente página: https://drive.google.com/file/d/12eXid-oYRBR0ItLjCWfGYQhd_fZ2kPNm/view

