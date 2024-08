Adolfo Karam, exdirector de la policía estatal de Puebla, que se encontraba preso por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro desde el año 2023, seguirá su proceso en libertad. Esto se debe a que un juez modificó sus medidas cautelares.

De acuerdo con medios locales, Adolfo Karam, el pasado martes 6 de agosto, dejó el centro de reinserción en Cancún, Quintana Roo, donde se encontraba preso, tras ganar un amparo.

El exdirector de la policía estatal de Puebla está acusado de haber secuestrado a la periodista Lydia Cacho en Quintana Roo para trasladarla a Puebla y torturarla en 2005.

Todo esto ocurrió después de la publicación de una investigación hecha por la periodista sobre pedofilia y redes de tráfico de menores en las que estaban involucrados políticos y empresarios.

De acuerdo con las investigaciones de este caso, Adolfo Karam presuntamente recibió órdenes de quien en ese entonces era gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, para ejecutar una orden de aprehensión contra Lydia Cacho.

Además, dio órdenes a su equipo para que la torturaran y maltrataran como represalia por la publicación del libro Los Demonios del Edén.

En este libro, Lydia Cacho denunció fiestas pederastas lideradas por el empresario Jean Succar Kuri en Cancún, Quintana Roo, en las que participaron políticos y empresarios.

Después de que Adolfo Karam quedara en libertad para seguir su proceso judicial, la periodista Lydia Cacho, mediante su cuenta de X, habló sobre la liberación del exfuncionario.

Expresando que Adolfo Karam, quien es “cómplice de su tortura”, es propietario de la empresa de seguridad ERI, especializada en seguridad. Además, señaló que, debido a que tiene acceso a permisos de armas y guardias especiales, no es seguro volver a México.

Karam. –cómplice de mi tortura– es propietario de ERI, empresa de seguridad con permisos de armas y guardias especiales. Lo hemos denunciado desde hace años. Ya no me pregunten por qué no es seguro volver a mi país. https://t.co/1NCXHhR1FO

— Lydia Cacho (@lydiacachosi) August 7, 2024