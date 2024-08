La paratleta poblana Claudia Romero, que forma parte de la Federación Mexicana de Taekwondo, debutará este jueves 29 de agosto en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Si quieres conocer más sobre ella y saber cuándo y cómo ver su debut en los Paralímpicos, aquí te lo mencionamos.

¿Cuándo y dónde ver el debut de Claudia Romero?

La seleccionada de parataekwondo debutará el jueves 29 de agosto a las 4:10 AM en la ronda de los cuartos de final (debido a su posición en el ranking mundial), en la categoría K44 división menos 47 kilogramos, de momento se desconoce quien será su rival, ya que durante la madrugada del jueves (2:00 AM -3·00 AM), se llevarán a cabo los enfrentamientos de octavos de final.

Además, esta será la primera vez que una paratleta represente a la entidad poblana en parataekwondo, pues la originaria de Tehuacán no pudo clasificar a la edición de los paralímpicos de Tokio 2020 (debut del parataekwondo en los paralímpicos).

En caso de que la paratleta poblana avance de ronda, de acuerdo con el calendario de los paralímpicos de París 2024, las semifinales se disputarán a las 10:04 y 10:34 AM, mientras que la competencia por la medalla de bronce y oro será a las 11:00 AM y 12:30 respectivamente.

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 se disputarán del 28 de agosto al 8 de septiembre, mismos que podrán ser sintonizados de manera gratuita en el canal de YouTube de Claro Sports.

Además de Claudia Romero, los otros cuatro representantes del parataekwondo mexicano en los Paralímpicos son Jessica Berenice García Quijano, Fernanda Vargas Fernández, Juan Diego García López y Luis Mario Nájera Vleeschower, quienes buscarán traer las primeras medallas paralímpicas para el país.

Trayectoria de Claudia Romero

La paratleta poblana de 24 años, ha formado parte de la Federación Mexicana de Taekwondo desde 2016, pero sus inicios en este deporte iniciaron cuando tenia seis años, esto con la guía de su padre y entrenador (en ese entonces), Zoilo Romero. Con el apoyo de su padre, Claudia alcanzó y compitió en las ligas estatales y nacionales.

La parataekwondoina fue subcampeona Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y obtuvo una medalla de bronce del Grand Prix Final de Arabia Saudita en diciembre de 2022.

En 2023, Claudia conquistó dos campeonatos, el primero en Turquía, obteniendo medalla de bronce en Febrero y posteriormente en el mes de junio subió al podio en Francia, ocupando el tercer lugar.

Mientras que en los juegos Para Panamericanos de Chile de 2023, Claudia Romero obtuvo la medalla de plata.

—

POB/MMM