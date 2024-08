Habitantes de la Calle 6B Sur de la Colonia Loma Linda, en Puebla, reportaron desabasto y contaminación del agua en, al menos, 15 viviendas de la zona. Explicaron que el problema tiene más de un año pese a que han informado de la situación al personal de Agua de Puebla, quienes no han dado solución al caso.

De acuerdo con las declaraciones, el agua que llega a caer en sus cisternas es insuficiente, presenta un olor desagradable, color verdoso, una capa similar al aceite e incluso espuma. Esto ha preocupado y consternado a los habitantes de la colonia, quienes compartieron las consecuencias que ha ocasionado esta problemática.

Fue durante la segunda semana de agosto de 2024 cuando vecinos de la calle 6B Sur de la Colonia Loma Linda reportaron a Agua de Puebla que, desde 2023, el agua que caía en sus cisternas llegaba contaminada y que, además, desprendía un olor muy fuerte y desagradable.

Los denunciantes aclararon que esperaron a emitir el reporte hasta cerciorarse de que el problema no provenía de sus cisternas. Una vez seguros de que no era el caso, contactaron con el servicio público.

Ante esto, personal de Agua de Puebla aseguró que enviarían equipo de campo a las viviendas afectadas; sin embargo, la ayuda no ha llegado.

Cabe resaltar que, en julio de 2024, una vecina de la calle reportó a Agua de Puebla el desabasto de agua en la colonia, pues, de acuerdo con su testimonio, pueden pasar dos semanas sin que abastezcan de agua en la calle y, cuando llega a caer, es escasa.

Por ese reporte, personal de Agua de Puebla visitó el domicilio y la habitante aprovechó para comentarles que el agua estaba insalubre, sin embargo, hicieron caso omiso.

Antes de la sequía nosotros no teníamos ni una gota de agua; vinieron a checar (Agua de Puebla) y según ellos no había ningún problema. En ese momento se les comentó que el agua venía sucia y dijeron que no. Pero sí, el agua llega muy sucia; las cisternas se ponen como si el agua estuviera años ahí estancada. Cuando abrimos la llave o la regadera empieza a oler mal.