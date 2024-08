Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, presentó a los primeros seis colaboradores que se integrarán a su gabinete de gobierno, para el periodo 2024-2030.

El gabinete de Claudia Sheinbaum tiene a personajes que han trabajado en el gobierno del presidente López Obrador como Marcelo Ebrard, quien fue secretario de Relaciones Exteriores, y Juan Ramón de la Fuente, quien se desempeñó como representante de México en Naciones Unidas. Y Alicia Bárcena, actual canciller mexicana.

Gabinete de Claudia Sheinbaum

Marath Baruch Bolaños López – secretario del Trabajo

Es el actual secretario del Trabajo y Previsión Social y en el gabinete de Claudia Sheinbaum continuará al frente de la dependencia.

Es el responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas emblema del gobierno federal de López Obrador.

Josefina Rodríguez Zamora – secretaria de Turismo

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Cuenta con una maestría en Alta Dirección por la Universidad del Valle de Tlaxcala.

Desde 2021 es secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Claudia Curiel de Icaza – secretaria de Cultura

Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una especialidad en Educación para las Artes con el programa Internacional Global Leaders Program impartido por las universidades de McGill, NYU y Harvard.

En febrero de 2022 fue nombrada titular de la secretaría de Cultura en el Gobierno de la Ciudad de México.

Lázaro Cárdenas Batel – Jefe de Oficina

En el gabinete de Claudia Sheinbaum, Lázaro Cárdenas Batel será Jefe de Oficina de la Presidencia de la República y será el encargado de dar seguimiento a proyectos de gobierno y atender a distintos sectores en su representación.

Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, se desempeñó como asesor especial de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

También fue coordinador de asesores del Presidente López Obrador, del 2018 al 2023; miembro del Consejo Directivo de WOLA (Oficina en Washington de Latinoamérica, organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos; integrante del Grupo de Análisis Político de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y jefe de Misión de Observación Electoral de la OEA en Nicaragua; Ecuador y Uruguay; así como exgobernador del estado de Michoacán, ex senador; y ex diputado federal.

Rosa Icela Rodríguez – Secretaria de Gobernación

Actualmente es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Antes de esto, Rosa Icela fue Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Además, fue secretaria de Gobierno e integrante del Gabinete de Seguridad en la Ciudad de México de diciembre de 2018 al 26 de julio de 2020, precisamente en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Mario Delgado – secretario de Educación Pública

Es el dirigente nacional de Morena. En el gabinete de Claudia Sheinbaum será el secretario de Educación Pública.

Mario Delgado ha sido diputado y Senador de la República.

En 2005, fue asesor del secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, donde diseñó e instrumentó el Programa Impulso Joven, antecedente directo del Programa «Prepa Sí»,​ y que también dieron origen a las becas Benito Juárez del actual gobierno.

El 30 de julio de 2010 renunció al cargo de secretario de Finanzas del Distrito Federal , para convertirse en secretario de Educación de la misma entidad federativa.

Ariadna Montiel Reyes – secretaria del Bienestar

En el gabinete de Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel continuará al frente de la secretaría del Bienestar, pues es actualmente es la titular con el presidente López Obrador.

Tiene estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De 2015 a 2018 fue diputada federal por el distrito electoral 23 en la LXIII Legislatura, donde asumió como secretaria de la Comisión de la Ciudad de México e integrante del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de Derechos de la Niñez, de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Omar García Harfuch – secretario de Seguridad Ciudadana

Es licenciado en Derecho y licenciado en Seguridad Pública. Tiene estudios de especialización en seguridad en la Universidad de Harvard y en el Buró Federal de Investigaciones y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos.

En 2008 ingresó como jefe de departamento en la entonces Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón

El 4 de octubre de 2019, fue nombrado por Claudia Sheinbaum titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México.

Luz Elena González Escobar – Secretaria de Energía

Luz Elena González es economista graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios complementarios realizados en el Colegio de México y la Universidad de Cataluña.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público, destacándose como subtesorera en el gobierno de la Ciudad de México, directora general del Fideicomiso de Recuperación Crediticia, directora de Integración de Políticas en la Secretaría del Medio Ambiente, directora general de la Red de Transporte, y coordinadora general de Desarrollo Educativo y Pedagógico en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México.

Además, fue asesora del presidente del Instituto Nacional de Ecología.

David Kershenobich Stalnikowitz – Secretario de Salud

Médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde su investigación se centró en la “Hemoglobina Fetal en el Recién Nacido”.

Continuó su formación con una residencia en Medicina Interna y Gastroenterología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, influenciada por la enseñanza del destacado Salvador Zubirán y el Dr. José de Jesús Villalobos.

Luego, se especializó en Hepatología en el Royal Free Hospital de Londres, bajo la guía de la renombrada Profesora Dame Sheila Sherlock.

Finalmente, obtuvo su Doctorado en Medicina en la Universidad de Londres, con una investigación centrada en el “Metabolismo de Transferrina”.

Raquel Buenrostro – Secretaria de la Función

Es la actual secretaria de Economía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Raquel Buenrostro posee una Maestría en Economía otorgada por El Colegio de México y una Licenciatura en Matemáticas de la UNAM, donde además recibió la Medalla Gabino Barreda por su destacada excelencia académica.

Con más de 25 años de experiencia en la administración pública, ha ocupado diversos roles destacados, incluyendo el de Directora General Adjunta de Control Presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gerente de Planeación y Desarrollo en Petróleos Mexicanos (Pemex), y Subtesorera de Política Fiscal en el Gobierno de la Ciudad de México durante la administración del actual presidente de la República.

Al inicio de la actual administración federal de López Obrador, lideró la Oficialía Mayor de la SHCP. Desde enero de 2020 hasta octubre de 2022, fue Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Jesús Antonio Esteva Medina – Secretario de Comunicaciones y Transporte

Desde 2018, es secretario de Obras y Servicios en el gobierno de la Ciudad de México. Es Ingeniero Civil con Maestría en Estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Comenzó su carrera en el servicio público como Asesor Técnico de la Dirección General de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal y posteriormente como Director de Obras de Infraestructura.

Durante este tiempo, lideró proyectos clave como la construcción de puentes vehiculares, vialidades primarias, la implementación del primer sistema de gestión de pavimentos, la construcción de las primeras intersecciones de flujo continuo y la introducción de la primera vialidad secundaria permeable.

Edna Elena Vega Rangel – Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Es Doctora en Sociología con especialidad en Sociedad y Territorio, además de ser Maestra en Planeación Metropolitana y Licenciada en Sociología con especialidad en Sociología Urbana por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el ámbito de la administración pública, ha ocupado diversos cargos significativos: secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo Urbano de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Directora de Desarrollo Económico en el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México; Directora General de Planeación Estratégica y posteriormente Directora General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal; asesora en la Procuraduría Social; y Directora de Desarrollo Urbano en Iztapalapa.

Rogelio Ramírez de la O – Secretario de Hacienda y Crédito Público

Actual secretario de Hacienda y Crédito Público, y con Claudia Sheinbaum continuará en el mismo cargo.

Ramírez de la O es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En su carrera profesional, ha destacado en diversos organismos y comités internacionales, incluyendo el Comité Reinventing Bretton Woods, la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales, y la Conferencia de Washington de Economistas del Sector Privado, entre otros.

Marcelo Ebrard – Secretario de Economía

Marcelo Ebrard ha sido secretario de Relaciones Exteriores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Tiene más de 30 años de experiencia en la política, incluyendo roles como asesor de campaña y secretario de Seguridad Pública. Estudió relaciones internacionales en el Colegio de México y administración pública en París.

Alicia Bárcena – Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Alicia Bárcena cuenta con más de cinco décadas de experiencia, especialmente en la ONU. Es licenciada en biología y tiene estudios en Ecología y Administración Pública por la UNAM y Harvard, respectivamente. Fue secretaria ejecutiva de la CEPAL y embajadora en Chile.

Juan Ramón de la Fuente – Secretario de Relaciones Exteriores

Juan Ramón de la Fuente fue secretario de Salud y rector de la UNAM. Representó a México ante la ONU y ha sido coordinador de los Diálogos para la Transformación. Tiene una destacada carrera académica y política.

Ernestina Godoy – Consejera Jurídica de la Presidencia

Ernestina Godoy es abogada de la UNAM y ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo diputada local y federal. Fue fiscal de Ciudad de México desde 2018 hasta 2024, destacando en investigaciones relevantes.

Rosaura Ruiz – Secretaria de Ciencia, Humanidades y Tecnologías de la Innovación

Rosaura Ruiz es bióloga y académica de la UNAM. Fue titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ciudad de México. Ha trabajado en proyectos educativos como la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud.

En el gabinete de Claudia Sheinbaum será la titular de la nueva secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnologías de la Innovación, pues decidió subir de rango al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).

Además, será la encargada de crear la red nacional de universidades públicas Rosario Castellanos.

Julio Berdegué – Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Julio Berdegué Sacristán es especialista en temas agrícolas, con una maestría en Ciencias en Agronomía y un doctorado en Ciencias Sociales.

Ha trabajado en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y asesorado a varios países latinoamericanos. Su experiencia incluye desarrollo rural y mercados agroalimentarios.

Arturo Zaldívar – Coordinador general de política y gobierno

Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, será el coordinador general de política y gobierno, cuya función sera darle seguimiento a las reformas del Poder Judicial.

Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iniciando el 1 de diciembre de 2009 y culminó su participación el 15 de noviembre de 2023. Ademas, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Leticia Ramírez Amaya – Coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social

Leticia Ramírez, actual titular de la SEP, será parte del Gabinete de Sheinbaum, estará involucrada en varias tareas de presidencia, desde logística y Ayudantía y Atención ciudadana.

Fue senadora suplente de Rosa Albina Garabito Elías, durante la LVII Legislatura. También, fungió como asesora de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México.

Carlos Augusto Morales López – Secretario particular de la presidenta

Carlos Augusto, repetirá como secretario particular de Sheinbaum Pardo, pues fue su secretario particular, durante la jefatura de gobierno de Ciudad de México.

Así fue la presentación del gabinete de Claudia Sheinbaum

—

POB/LFJ