Anel Nochebuena Escobar, directora del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, aseguró que la Secretaría de la Función Pública no encontró anomalías en la exposición “Hecho en México”, que fue acusada de contener piezas falsas de artistas de renombre, como Frida Kahlo.

En enero de 2024, la especialista mexicana Hilda Trujillo Soto señaló que la muestra –que se exhibía en el Museo Barroco– utilizaba su nombre sin permiso y, además, incluía obras no auténticas.

En respuesta, la titular de Museos Puebla afirmó que se inició una investigación interna por parte de la administración estatal, la cual concluyó sin descubrir irregularidades.

Agregó que ninguna de las personas que acusaron la exposición visitó el Museo Barroco para corroborar sus señalamientos.

Además, comunicó que los coleccionistas que prestaron sus obras para “Hecho en México” están preparando acciones legales por las acusaciones en su contra.

No obstante, Nochebuena Escobar no precisó contra quiénes se dirigirán las denuncias mencionadas.

La funcionaria estatal reiteró que la muestra contó con las certificaciones de tres casas de subastas de reconocimiento internacional, como Morton.

Al ser cuestionada sobre las denuncias promovidas contra la firma en cuestión ante la Fiscalía General de la República (FGR), respondió no tener conocimiento al respecto.

Desconozco ese tema; cualquier cosa la pueden ver con la Función Pública (…) Nosotros tenemos ciertas responsabilidades dentro de nuestra función como funcionarios públicos, que abarcan ciertos aspectos, pero no me corresponde asumir funciones que no me competen como directora de Museos, expresó.