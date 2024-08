De acuerdo el estudio de calidad del mes de agosto de la PROFECO, en México hay distintos productos de helados y paletas que no son recomendables que los niños consuman, pues mienten en el contenido declarado y no cumplen con los sellos de etiquetado.

La Profeco, mencionó en su reciente revista del consumidor, que en total se analizaron 27 productos envasados (11 helados con grasa vegetal, 7 helados de crema de leche, 8 paletas a base de agua y 1 alimento helado de origen vegetal).

❌ Estas paletas no cumplen ya que no presentan el sello de exceso de azúcares que deberían, y además incluyen imágenes de personajes animados los cuales no pueden mostrar.

👉 Checa el #EstudioDeCalidad:https://t.co/iOEPSAbWZs pic.twitter.com/sql0Dqa3Xa

— Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) August 15, 2024