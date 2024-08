Tras la actualización del caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, ciudadanos y comerciantes de Puebla expresaron su deseo de que el nombre de Mario Marín y sus familiares sea retirado de los inmuebles públicos del estado.

Durante el sexenio de Mario Marín, también conocido como ‘gober precioso’ al menos siete lugares fueron nombrados con su nombre o el de algunos de sus familiares, incluyendo escuelas, mercados y centros comerciales; ahora, 13 años después de que las autoridades lo capturaran, los poblanos exigen que sean renombrados.

Mercado ‘Licenciado Mario Marín Torres’

Ubicado en San Francisco Totimehuacán, el mercado se encuentra en condiciones precarias, pese a esto, los 15 locatarios activos solicitan a las autoridades estatales que su nombre cambie a: “Mercado de las carnitas Totimehuacán”.

Queremos quitar ya el nombre, pero, pues necesitamos recursos también, y no lo tenemos la verdad, y muchos compañeros, pues no, no sale lo del día […], pues, como todos lo sabemos, ya entró, ya salió, está quemado totalmente, dijo una comerciante.