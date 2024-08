En conmemoración por el Día del orgasmo femenino, Poblanerias.com realizó un recorrido por las calles de Puebla en busca de los diferentes tipos de juguetes y productos eróticos.

Conoce los juguetes más innovadores y dónde los puedes encontrar, ya sea en Puebla o en línea.

Juguetes que han revolucionado el orgasmo femenino

En sex shops físicas y en línea existen artefactos eróticos enfocados en el orgasmo femenino como:

Vibradores que estimular el clítoris y la vagina por separado y/o a la distancia

que estimular el clítoris y la vagina por separado y/o a la distancia Dildos y vibradores con tentáculos

Succionador de clítoris

Simuladores de sexo oral

Dildos y vibradores con forma de animales, comida, de estrella o elaborados con vidrio o acero

Succionador de pezón

Dilatadores vaginales

Dildos que simulen y tengan la textura de un pene

Bolas chinas

Vibrador lipstick

Pinzas para pezones o labios vaginales

Plug anal

Sprays, aceites o lubricantes retardantes

Lubricantes con efecto calor o frío

Productos BDSM

Libros y relatos eróticos

Recuerda que antes y despues de cada uso lavar con agua tibia, uso de jabón neutro y el sacado con toallas de algodón en cada producto; si es necesario el uso de lubricantes, manteniendo lo mayor posible el uso de condón y realizar periódicamente pruebas de ITS y papanicolau.

Te puede interesar: Dildos y vibradores con tentáculos: conoce los diferentes tipos de juguetes sexuales del mercado

Beneficios de explorar la sexualidad

A través de estudios encontrados como Effect of Clitoris Location on orgasm (ECTO) y Improving Female Sexual Wellness en la página de National Library of Medicine, se observó la importancia del orgasmo femenino y el uso de vibradores los cuales podrían presentar una mejora en las experiencias sexuales como un mayor deseo sexual, satisfacción y función sexual en general.

Provocando, a su vez, desarrollo de fuerza muscular del piso pélvico, la vulvodinia y la incontinencia urinaria.

Es decir, el uso de juguetes y artefactos eróticos puede mejorar la salud sexual y la autoexploración de las personas, revolucionando el orgasmo femenino de manera conjunta o individualmente.

En Puebla la industria de los juguetes sexuales ha ido en alza, existiendo una mayor disposición por las personas en experimentar su sexualidad, señalando que no tiene nada de malo, que el placer forma parte del ser humano y su naturaleza y qué mejor que llevarlo de una manera sana. Destacó la sex shop Secretos Puebla en entrevista con Poblanerias.com

Tipos de orgasmos

De acuerdo a la aplicación menstrual Clue, existen 5 tipos de orgasmos, los cuales se clasifican en:

Orgasmo clitoriano: estimulación del clítoris

Orgasmo vaginal: puede ser estimulado por el punto G, por el clítoris o las zonas al rededor de estas áreas

Orgasmo inducido por el ejercicio : provocado por el levantamiento de pesas y el ejercicio abdominal

: provocado por el levantamiento de pesas y el ejercicio abdominal Orgasmo durante el sueño : puede ser provocado por sueños eróticos, estimulación por la ropa de cama u otros factores

: puede ser provocado por sueños eróticos, estimulación por la ropa de cama u otros factores Otros: estimulación de pezones, ano u otras zonas sensibles

Opciones en Puebla

En Google Maps se tienen más de 20 sex shops registradas en la ciudad de Puebla, entre las cuales se encuentran:

LOBO sex shop

Erotic sex shop

Amore mio

Ay sexshop

TABOO sex shop

Secretos Puebla

Por ejemplo, la sex shop Secretos Puebla cuenta con productos impermeables, discretos, explícitos, con diferentes temperaturas, variedad de sabores, recargables, juegos de mesas sexuales e incluso lencería para la generación del orgasmo femenino.

Opciones en línea

Si buscas comprar este tipo de productos desde la comodidad de tu casa, con mayor privacidad te podría interesar sex shop online como:

Platanomelón Meibi. MX Lelo México Secretos Puebla.com Kawaiiland OD Shop

Durante el mes de agosto algunas tiendas eróticas y locales suelen ofrecer descuentos en sus productos en conmemoración al día del orgasmo femenino.

_

POB/MFC