La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), descartó la impugnación presentada por el activista Raymundo García López, por lo que ratificaron la senaduría de Néstor Camarillo.

Senaduría de Néstor Camarillo es ratificada por el TEPJF

En un principio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, había dado aprobado la senaduría de Camarillo, después de validar todas las pruebas presentadas.

“A su vez le entrega la constancia como primera minoría, se advirtió que la solicitud de registro de las candidaturas adjuntaron una carta de autoadscripción indígena y una carta del comisario ejidal de El Molino. Por lo anterior, se confirma la declaratoria de validez de la primera minoría”

Ante dicha declaración, el dirigente de Morena, Agustín Guerrero, mencionó que ‘no cumplen con los requisitos para representar a las comunidades indígenas’ y ‘que habría simulado su adscripción indígena sin el aval de la comunidad’.

En sesión ordinaria del pasado 13 de agosto, los magistrados ratificaron la senaduría de Néstor Camarillo, desechando el recurso de consideración SUP-REC-1084/2024 por parte de Raymundo, quien acusaba que el dirigente estatal del PRI, ‘no contaba con los elementos suficientes para acreditarse como un representante de los pueblos indígenas’.

Además, esta no fue la única presentada, pues los dirigentes estatales de Morena, habían buscado impugnar la senaduría de Camarillo y de su suplente Teodomiro Ortega, la cual no continuó con el proceso y no llegó a las últimas estancias.

Dichos recursos fueron desechados, debido a que no presentaron nuevas pruebas para invalidar los resultados de la candidatura indígena de Néstor Camarillo, por lo que será el único poblano de la oposición en el senado.

Te puede interesar: Mario Marín tendrá que cumplir estas 5 condiciones en prisión domiciliaria en Puebla

Cabe mencionar, que durante la primera semana de agosto, los integrantes de la comunidad de El Molino en el municipio de Zacapoaxtla,realizaron una asamblea que buscaba derribar la senaduría de Camarillo.

Por medio de redes sociales, Néstor Camarillo mencionó que aproximadamente 30 personas ajenas a esta localidad, encabezada por Wenceslao Herrera, exfuncionario de la Secretaría de Educación Pública, y el regidor electo del Partido Verde Ecologista de México, Armando Tejeda estaban involucradas para ‘proteger los intereses de Agustín Guerrero Castillo quien pertenece al partido de Morena’.

—

POB/MMM