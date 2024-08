María Luisa Núñez, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, destacó durante la marcha de este viernes la necesidad urgente de obtener resultados por parte del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas.

Frente a la Fiscalía General del Estado, miembros del colectivo alzaron la voz para exigir justicia y manifestar su dolor ante la inacción y omisión de las autoridades.

María Luisa expresó su frustración al señalar que la existencia de colectivos como el suyo es un reflejo de la ineficacia de las instituciones.

Los colectivos no tendríamos que existir, los familiares no tendríamos por qué marchar porque no están nuestros familiares, declaró.