Alumnas denuncian acoso por parte de profesores del Tec de Monterrey

Al grito de “El Tec no me cuida, me cuidan mis amigas, me cuida mi maestra y la corren con violencia”, alumnas del Tecnológico de Monterrey campus Puebla exhibieron casos de acoso y hostigamiento en esa institución.

Según lo expresado por las estudiantes, la violencia contra ellas ha sido manifestada a través de insinuaciones, acercamiento físico y peticiones inapropiadas.

En cuanto a los presuntos agresores, colocaron un tendedero con el nombre de tres maestros, todos pertenecientes a la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño.

El primero de ellos es Migue N., a quien señalan de “no dejar de verle las piernas a las alumnas que utilizan falda en clase”; además, lo señalaron de “tener contacto físico no apropiado”.

Los otros docentes exhibidos son Omar N. y Álvaro N., acusados de acoso, violencia verbal y violencia digital.

Ese último académico también fue señalado de agredir a una profesora, Mericia, en presunta complicidad con directivos de la Escuela de Arquitectura, Omar N. y Álvaro N., para obligarla a firmar su renuncia.

Entrevistada por medios, Mericia relató que el semestre pasado comenzó a tener conocimiento de algunos casos de acoso contra estudiantes, sin embargo, fue hasta que empezó a investigar el asunto con profundidad cuando fue hostigada por autoridades del Tec de Monterrey.

“Yo estuve teniendo un acoso sistémico desde el semestre anterior por parte de Álvaro N. y me callé, me silencié por no perder mi trabajo. Cuando empecé a investigar, conjunté a un grupo de estudiantes y cuando nos estábamos organizando para denunciar, mientras daba mi clase de Apreciación del Arte, fui sacada por el director del departamento, Omar N.”, dijo.

Mericia mencionó que “el Tecnológico de Monterrey encubre a violentadores”, los cuales imparten clases a jóvenes de entre 15 y 24 años.

Añadió que la universidad tenía reportes y antecedentes por violencia de Miguel N., el exalumno que apuñaló a la familia de su exnovia en el municipio de Cuautlancingo, pero no tomó cartas en el asunto.

Por otro lado, subrayó su deseo de que las alumnas del Tecnológico de Monterrey y otras universidades se sientan libres cuando estén en sus aulas o salones de clase.

En su intervención, Jennifer Morales, madre de familia, dio a conocer que docentes de la institución privada hostigan a sus alumnas en redes sociales pidiéndoles fotos inapropiadas.

Te puede interesar: Caso de Leidy Salazar y el patrón de acoso contra mujeres en Puebla

Explicó que, aunque existe una plataforma digital para denunciar ese tipo de situaciones, no es tomada en cuenta por las y los directivos.

Detalló que, en el confinamiento por la pandemia, un catedrático compartió un enlace pornográfico con imágenes de él y una alumna, pero las autoridades del Tecnológico fueron omisas.

Hasta el corte de esta publicación, la universidad privada no ha emitido una postura sobre la movilización de alumnas, activistas, madres de familia y docentes realizada este miércoles.

__

POB/KPM