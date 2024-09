En el reciente estudio de calidad, publicado en la revista del consumidor de septiembre de la PROFECO, explicaron que en México no existe la cerveza sin alcohol, pues para que obtengan la denominación de “cerveza”, deben de tener mínimo un 2% de alcohol.

Este estudio, realizado entre el 18 de abril y el 15 de julio de 2024, abarcó un total de 19 marcas y se llevaron a cabo 343 pruebas para garantizar que los consumidores estén informados sobre los productos que adquiere y aprendan a diferenciar entre cervezas y bebidas no alcohólicas.

La cerveza sin alcohol debe llamarse bebida no alcohólica

El estudio se centró en 19 marcas de cervezas y 7 bebidas no alcohólicas, evaluando su composición y etiquetado. Los ingredientes básicos de una cerveza incluyen agua, malta, lúpulo y levaduras. En el caso de las cervezas de bajo contenido alcohólico, se utilizan levaduras que no producen o generan niveles muy bajos de etanol durante el proceso de fermentación. Esto permite que estas bebidas mantengan un perfil de sabor similar al de las cervezas tradicionales, pero con un contenido alcohólico significativamente reducido.

El contenido alcohólico de las cervezas tradicionales varía entre 2% y 20% de alcohol por volumen (Alc. Vol.). Sin embargo, es importante destacar que las bebidas que contienen menos de 2% de alcohol no pueden ser denominadas “cerveza”, ya que se clasifican como bebidas no alcohólicas.

¡Ya está aquí nuestra nueva revista! 🍺En #EstudioDeCalidad analizamos cervezas bajas en alcohol y “cero”. También los multifuncionales.

🦹En #PlatilloSabio nos acompaña el luchador Atlantis Jr.

💰Te enseñamos a invertir en @cetesdirecto. 📥Descárgala:https://t.co/2lXUQk8fFa pic.twitter.com/D5qKEE6qeV — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) September 3, 2024

Diferencias en la elaboración entre cervezas y bebidas no alcohólicas

La elaboración de cervezas y bebidas no alcohólicas presenta diferencias significativas, mientras que las cervezas se producen utilizando los ingredientes tradicionales, las bebidas no alcohólicas pueden elaborarse mediante métodos como la destilación al vacío o la ósmosis inversa, que permiten eliminar el alcohol, logrando un contenido de alcohol de menos del 0.5%. Además, algunas bebidas no alcohólicas se producen utilizando levaduras que no generan alcohol, lo que contribuye a su clasificación.

El estudio se llevó a cabo bajo el marco de varias Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que regulan el etiquetado y la composición de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Las normativas relevantes incluyen la NOM-002-SCFI-2011, que se refiere a productos preenvasados; la NOM-142-SSA1/SCFI-2014, que establece especificaciones sanitarias; y la NOM-199-SCFI-2017, que aborda la denominación y especificaciones fisicoquímicas de las bebidas alcohólicas.

Te puede interesar: Esta es la nueva forma de estafar a través de ‘montadeudas’

Durante el análisis, se verificó que el etiquetado de los productos cumpliera con los requisitos de información, incluyendo la denominación, contenido neto, lista de ingredientes y leyendas de advertencia. Sin embargo, se encontró que el producto de la marca Española, Mahou 0.0 tostada, no cumple con las NOM, ya que cuenta con la etiqueta de “cerveza”, pero tiene menos del 0.5% del porcentaje de alcohol.

Por lo que Profeco retiró dos lotes de Mahou 0,0 Tostada y ha iniciado el proceso de contacto con el proveedor para aclarar la situación. Como el producto se presenta en botellas de vidrio, es posible que, tras un reetiquetado con la información adecuada, pueda comercializarse sin inconvenientes.

Además, la PROFECO informó que las bebidas no alcohólicas o denominadas 0.0, aunque puedan parecer opciones más saludables por no contener alcohol, aún contienen altos niveles de azúcar.

Por ejemplo, la “ERDINGER WEISSBIER” tiene 3.56 gramos de azúcar por cada 100 ml, “MAHOU” tiene 3.19 gramos, “TECATE 0.0” contiene 2.84 gramos, y “OLD MILWAUKEE” tiene 2.55 gramos de azúcar por cada 100 ml.

A partir de los hallazgos del estudio, la PROFECO, insta a los consumidores prestar atención a las etiquetas de los productos que adquieren. Pues mencionan que deben de asegurarse de que los productos cumplan con las normativas vigentes y que la información presentada sea clara y veraz.

Además, se sugiere que los productos que no cumplen con las normas no deberían ser denominados “cerveza” si se trata de bebidas no alcohólicas, para evitar confusiones en el mercado.

—

POB/MMM