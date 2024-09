Inauguran el Diplomado en Política Pública Migratoria en Puebla

Este diplomado es el primer paso para formar parte de la beca para el Bootcamp de política Pública Migratoria que organiza Yes, She Can.

Se llevó a cabo el sábado 21 de septiembre la inauguración de la III Edición del Diplomado en Política Pública Migratoria de la organización Yes, She Can en el Salón de Protocolos del Ayuntamiento de Puebla. Este evento marcó el inicio de un recorrido académico de alto nivel para 50 estudiantes provenientes de diversas regiones de la República Mexicana.

De acuerdo a un comunicado, urante la ceremonia inaugural, las y los estudiantes fueron recibidos con un mensaje de bienvenida por parte de la fundadora Yoselin Paredes Guevara, y se procedió al acto protocolario de inicio del diplomado en el que también participó la diputada Xel Ariana y Alfredo Parada Salmorán, Director General de Instituto Poblano de la Juventud.

Posteriormente, se ofrecieron dos conferencias magistrales:

PANEL: MUJERES, POLÍTICA PÚBLICA, DERECHOS HUMANOS Y MIGRACIÓN: Un espacio de reflexión y análisis sobre el papel de las mujeres en la construcción de políticas públicas migratorias, con un enfoque especial en la defensa de los derechos humanos. (A cargo de Fernanda Santos de la Rosa, abogada especialista en derechos humanos; e Ixchel Padilla Santiago, Directora de operaciones de Yes, She Can).

Un espacio de reflexión y análisis sobre el papel de las mujeres en la construcción de políticas públicas migratorias, con un enfoque especial en la defensa de los derechos humanos. (A cargo de Fernanda Santos de la Rosa, abogada especialista en derechos humanos; e Ixchel Padilla Santiago, Directora de operaciones de Yes, She Can). LIDERAZGO, ACTIVISMO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: Esta conferencia buscó influenciar a estudiantes a convertirse en agentes de cambio y a involucrarse activamente en la participación política y el activismo social en torno a la temática migratoria. (A cargo de Yoselin Paredes Guevara, Fundadora de Yes, She Can).

Posteriormente, las y los participantes se trasladaron al Museo Taller Erasto Cortés, donde se desarrollaron cuatro mesas de trabajo simultáneas sobre Género, Movilidad Humana, Derechos Humanos y Políticas Públicas. En estas mesas, las estudiantes, junto con miembros de la sociedad civil, intercambiaron ideas, experiencias y conocimientos sobre los diversos desafíos y oportunidades que plantea la migración en México.

Te puede interesar: Realizarán la Expo Mezcal Orgullo Puebla 2024

Este diplomado es el primer paso para formar parte de la beca para el Bootcamp de política Pública Migratoria que organiza Yes, She Can junto con Women in Exile en Berlín, Alemania.

“Yes, She Can fomenta el diálogo, la investigación y la colaboración entre academia, gobierno y sociedad civil, se busca contribuir a la construcción de políticas públicas migratorias más justas y equitativas”, dice el comunicado.

__

POB/KPM