Caso de Leidy Salazar y el patrón de acoso contra mujeres en Puebla

Leidy Salazar, conductora de Imagen Televisión Puebla y locutora de Tribuna Comunicaciones, hizo público el acoso que ha sufrido durante al menos siete años por parte de un hombre que se cree su pareja sentimental.

Según el relato de Leidy Salazar este individuo la sigue en sus lugares de trabajo, la espera a la salida y ha llegado a poner en riesgo su seguridad. La conductora ha señalado que esta situación ha dejado de ser tolerable, y que ha tenido que pedir ayuda al personal de seguridad de las empresas donde labora para poder trasladarse de manera segura.

El acoso no se limita a los espacios físicos. El hombre también la sigue en redes sociales, donde interactúa con todas sus publicaciones, utilizando diferentes nombres y cuentas.

En varias ocasiones, ha afirmado que ella es su “novia”, ignorando las constantes peticiones de la conductora para que la deje en paz. A pesar de los esfuerzos de Leidy Salazar por alejarlo, el individuo ha continuado con su conducta persistente y ha amenazado con recurrir a los jefes de la conductora para seguir en contacto con ella.

El caso de Leidy Salazar no es un incidente aislado. Varias conductoras de televisión y locutoras en Puebla también han sido víctimas de este mismo hombre. Entre las afectadas se encuentran Leslye Ortuño, Samantha Graley, Aleg Giordana y Gladys Flores.

Valido y me sumo a la denuncia de acoso que haces @soyleidysalazar . Me parece que nadie debería desestimar situaciones como esta, por el riesgo que puede significar este hombre. Por muchos años Juan Ramírez también me acosó, me esperaba afuera de mis trabajos, primero TV Azteca

— Leslye Ortuño Duarte (@Leslyeoduarte) September 5, 2024