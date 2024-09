OPINIÓN: Semana intensa para la prensa

Ya inició la semana con mucha actividad para los medios, digamos lo normal, aunque a la semana a la que me refiero en el título de este texto es a la que inicia este martes y concluye el próximo miércoles.

No podemos dejar de lado la intensa cobertura que decenas de periodistas han dado en las últimas dos semanas a los hechos violentos en la zona metropolitana de Culiacán, Sinaloa, o los del fin de semana en el sur de Sonora.

Sin embargo esta semana está marcada por varios sucesos periodísticamente relevantes y de alto interés público.

Es la última semana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La primera vez en el México del presidencialismo sexenal, que un periodo de gobierno concluye el 30 de septiembre y no el 30 de noviembre.

El inquilino de Palacio Nacional no quiere dejar el departamento que ocupa y sigue encabezando sus eventos matutinos en los que (de por sí) ya no tiene nada que aportar.

Esta semana se cumplen diez años de los hechos violentos ocurridos en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en que murieron seis personas y 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron vistos por última vez.

El presidente prometió encontrarles y no cumplió. Y no sólo incumplió su promesa; defendió a las fuerzas armadas y dijo que no fueron responsables, aunque está más que documentado hasta por el propio gobierno mexicano, que militares y marinos participaron en la detención y desaparición de los jóvenes y de la manipulación de escenas de crimen y desaparición de evidencias.

Las protestas iniciaron el domingo y continuarán en los siguientes días y seguramente tendrán un cenit este jueves 26 y la prensa estará atenta a esta cobertura.

Con un componente adicional. Probablemente al publicarse este texto, haya sido ratificada en el Senado de la República la reforma constitucional que “devuelve” (porque siempre lo tuvo) el mando militar de la Guardia Nacional al Ejército, lo que ha generado enormes malestares entre grupos defensores de Derechos Humanos, muchos de ellos que apoyan y representan moral, política y legalmente a las familias de las víctimas de desaparición forzada en Iguala.

Como decía al inicio de esta reflexión, la semana terminará el próximo miércoles, porque legalmente el lunes 30 de septiembre es el último día de gobierno de López Obrador; el martes 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo protestará guardar y hacer guardar la Constitución y formalmente a partir del miércoles comenzará a gobernar este país y probablemente cumpla su primera con la prensa la mañana de ese 2 de octubre… ese 2 de octubre que ¡No se olvida!