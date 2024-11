OPINIÓN: ¿Y dónde quedó el dinero en Radio Educación?

Lo que sigue es una conversación ficticia:

PROFESIONISTA.- Deme dos kilos de pechugas para asar, un kilo de jitomate, dos de papa y de una vez un kilo de frijol y uno de azúcar, por favor.

DEPENDIENTE.- Listo marchante, son 950 pesos, y mire que ya andamos aceptando pagos con tarjeta, por si quiere.

PROFESIONISTA.- No jefe, discúlpeme, pero no le voy a pagar. Mire, aquí le dejo copia del COMUNICADO/042/2024 de Radio Educación, donde claramente dice que no me va a pagar mis honorarios de septiembre y lo que resta del año. Si tiene dudas, llame a Radio Educación para saber cuándo me van a pagar y así saldar mi deuda con usted. Gracias, pero me voy, porque tengo que dejarle la copia de este comunicado al casero, porque ya se viene el pago de la renta.

Es un episodio ficticio, pero que no está lejos de la realidad.

El pasado 23 de octubre la Dirección de Finanzas, Administración y Desarrollo Técnico de Radio Educación envió ese COMUNICADO/042/2024 a quienes colaboran prestando sus servicios profesionales para enriquecer los contenidos radiofónicos de la emisora, para decirles que se habían quedado sin dinero y por lo tanto no iban a cumplir sus obligaciones de pago del mes de septiembre, de este mes de octubre que está por terminar y lo que resta del año.

De manera unilateral, Radio Educación suspendió los pagos de cuatro meses a decenas de profesionales de la comunicación que contribuyen con sus conocimientos, experiencia y trabajo en generar contenidos de calidad para las audiencias.

Radio Educación no pagará trabajo ya realizado, lo que además de ser una falta de respeto, significa el incumplimiento de compromisos contractuales con la implicación legal que esto significa.

Este año Radio Educación cumple 100 años al aire, es un referente de la radio en México y ha sido escuela de generaciones de profesionales de la radiodifusión.

Argumentar que se quedaron sin dinero para cumplir compromisos previamente adquiridos es de suyo inaceptable y hasta sospechoso de que los directivos de la radio centenaria no saben administrar su propio presupuesto o que hacen poco por exigir a la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que les de los recursos ya presupuestados.

Pero es más lamentable que quienes dirigen Radio Educación crean que un comunicado enviado en forma extemporánea, será suficiente para que quienes puntualmente cumplen con sus compromisos profesionales, acepten sin chistar que no les van a pagar.

Los directivos de Radio Educación han de estar pensando que cada profesional que no recibirá el justo pago por su trabajo, estará repartiendo copias del comunicado porque no tendrá el dinero que ya se ganó para pagar las cuentas.

Así esta parte del gobierno que se presume de izquierda.