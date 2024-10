En una rueda de prensa, el alcalde electo de Puebla, José Chedraui Budib, rechazó la propuesta de solicitar una línea de crédito por 600 millones de pesos, planteada por la administración saliente encabezada por Adán Domínguez Sánchez.

“Quiero dejar claro que no estoy de acuerdo y creo que no se vale”, declaró enfáticamente el futuro edil, agregando que, a una semana de asumir su cargo, él y su equipo aún no tienen claridad sobre la situación financiera del municipio, ya que durante las últimas reuniones de transición han recibido poca información al respecto.

“Nosotros, al igual que ustedes, amigos de los medios y ciudadanos poblanos, desconocemos el estado financiero en que se encuentra el gobierno municipal”, señaló Chedraui Budib, asegurando que también carecen de datos sobre otros aspectos que afectan la operatividad del Ayuntamiento de Puebla.

El alcalde electo condenó la falta de transparencia por parte de los funcionarios salientes y detalló que, en cada reunión en Palacio Municipal, la documentación que les proporcionaban era cada vez menor.

No estamos enterados sobre el estado que guardan las finanzas del Ayuntamiento saliente y no estamos de acuerdo con la línea de crédito que pretende pedir Adán Domínguez Sánchez, señaló el alcalde electo de Puebla, José Chedraui Budib. 📹: @JaimeComunidad3 #puebla #poblanerias pic.twitter.com/qc2Cm4OTxo — Noticias y turismo en Puebla (@Poblanerias) October 8, 2024

Criticó, además, que la administración actual busque un crédito con un plazo de pago de 10 años, el cual se extendería a las siguientes tres administraciones y parte de una cuarta.

“No se vale gastarse el dinero de la gente y luego querer que lo paguen las siguientes administraciones”, manifestó, subrayando que, de ser necesario, interpondrá denuncias contra quienes resulten responsables de dejar sin recursos a la administración entrante. No obstante, aseguró que no habrá persecución política, pero tampoco impunidad.

Pepe Chedraui exigió la intervención inmediata de la Contraloría Municipal para que presente un informe sobre los procedimientos de adquisiciones tanto de bienes y servicios como de obra pública. Recordó que, por ley, ningún contrato puede extender su vigencia más allá del 14 de octubre, último día de la administración saliente.

En cuanto a la posibilidad de que su administración autorice una línea de crédito para garantizar la prestación de servicios en la ciudad, pidió tiempo para analizar con detalle la situación financiera del municipio una vez que tome posesión del cargo.

Responde Adán Domínguez: “No se pedirá ninguna línea de crédito”

A pesar de que el pasado lunes funcionarios del Ayuntamiento mencionaron la necesidad de solicitar un préstamo de 600 millones de pesos para solventar la operatividad de la nueva administración, este martes Adán Domínguez Sánchez desmintió dicha versión.

A través de sus redes sociales, el alcalde sustituto aseguró que el municipio cuenta con suficiente presupuesto para hacer frente a sus compromisos y calificó como “especulaciones” la información publicada en algunos medios.

Domínguez Sánchez agregó que no hay necesidad de recurrir a un crédito bancario y prometió dar más detalles al respecto en las próximas horas. Evitó hacer comentarios sobre las críticas de sus propios compañeros de partido.

Cabe recordar que militantes del PAN como Mónica Rodríguez Della Vecchia y Pablo Rodríguez Regordosa condenaron la propuesta de crédito, afirmando que ese tipo de decisiones no representan a su partido político.

