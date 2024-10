El próximo 14 de octubre, día en que concluyen las actividades del Ayuntamiento 2021-2024, también vencerá el programa de parquímetros implementado por la administración de Eduardo Rivera Pérez.

Hasta el momento, no se ha definido si los parquímetros en Puebla continuarán, si sufrirán modificaciones o si serán eliminado por el próximo gobierno municipal que encabezará José Chedraui Budib.

Así informó a Poblanerías.com el área de Comunicación Social de la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial del Ayuntamiento capitalino:

Si se seguirá cobrando, si se quitarán los parquímetros o se modifican las reglas, es algo que deberá decidir la nueva administración, mencionaron.

Agregaron que, mientras no haya un pronunciamiento oficial por parte de los regidores entrantes, se pide a la ciudadanía respetar los cajones designados, especialmente los de carga y descarga, así como aquellos destinados para personas con discapacidad.

¿Cuánto ha recaudado el ayuntamiento por los parquímetros en Puebla?

De acuerdo con lo publicado por el ayuntamiento de Puebla, de junio de 2022 a septiembre de 2024, se recaudó más de 41.5 millones de pesos a través del programa de estacionamientos rotativos.

El mes con menores ingresos fue junio de 2022, cuando se implementaron los parquímetros, con un total de 185 mil 153 pesos. En contraste, abril de 2024 se posicionó como el mes con mayor recaudación, acumulando 2.9 millones de pesos.

Cabe destacar que en octubre y noviembre de 2023, no se generó ingreso alguno debido a la suspensión momentánea del cobro por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El cobro se reanudó a finales de 2023, condicionado a que el Ayuntamiento transparentara tanto la recaudación como su uso. Sin embargo, esto último no se cumplió del todo.

Falta de transparencia en el uso de los recursos recaudados

El Ayuntamiento de Puebla aseguró que los parquímetros ayudaron a mejorar el orden vial en el Centro Histórico, ya que disminuyó el estacionamiento en doble fila.

También mencionaron que los recursos obtenidos se destinaron a la colocación de huellas podotáctiles, rampas, bolardos y áreas verdes en las banquetas del primer cuadro de la ciudad.

Lee también: Puebla y el reto de adaptarse a ella cuando hay una discapacidad

No obstante, esta información no está desagregada en la página de datos abiertos del Ayuntamiento 2021-2024. Es decir, no se informa sobre el destino del dinero recaudado.

Según el propio sitio, la administración de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez erogó 11.6 millones de pesos en sueldos de supervisores y gastos operativos de enero de 2023 a agosto de 2024.

Esto significa que solo el 26% de los 41.5 millones de pesos recaudados se ha invertido en gastos de operación.

Aún se desconoce en qué se utilizaron los 30 millones de pesos restantes, ni se ha informado cuánto se ha recibido por concepto de multas.

Sueldos de supervisores: posible mal manejo de recursos

En entrevista con Poblanerías.com, Leobardo Rodríguez Juárez, regidor de Morena, consideró que es difícil conocer el manejo exacto de estos ingresos, ya que todos los recursos generados por parquímetros se concentran en una cuenta general de la Tesorería municipal.

Nunca se abrió una cuenta específica para los ingresos por parquímetros ni se definieron compromisos puntuales para su uso. En realidad, nunca se reinvirtió en el programa, respondió Rodríguez Juárez.

El regidor también señaló que ya existía un presupuesto etiquetado para el pago de supervisores y gastos operativos a través del Capítulo 1000, el cual cubre las remuneraciones de servidores públicos.

Esto sugiere que los 11 millones de pesos reportados como gastos del programa de parquímetros podrían no haber sido utilizados realmente para ese fin.

—

POB/LFJ