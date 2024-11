Este martes, la Secretaría de Movilidad presentó un estudio técnico sobre la situación del transporte público en la zona metropolitana. Sin embargo, no se autorizó el aumento en las tarifas, a pesar de que el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, había anticipado la posibilidad de abordar el tema.

No habrá aumento en tarifa del transporte público en Puebla

Antes de la reunión con representantes del sector, Aquino pidió paciencia y explicó que cualquier modificación requiere evaluar distintos aspectos técnicos y sociales.

“Lo que hoy se va a hacer es dar a conocer el resultado de ese estudio técnico, que es uno de los elementos necesarios para tomar medidas. No se toma hoy la decisión de si se da el alza o no. Habrá reuniones siguientes para determinarlo”, comentó.

El estudio, elaborado por la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Omar Álvarez Arronte, analizó factores como las condiciones de las unidades, el tipo de combustible utilizado y la calidad del servicio. Según Aquino, esto permitirá establecer nuevas mesas de trabajo para abordar la mejora del transporte desde una perspectiva integral.

“Consideramos que el tiempo no debe presionarnos. Si las condiciones están, se hará; si no, será en días subsecuentes. No necesariamente tomaremos la decisión antes del 13 de diciembre, cuando finaliza este gobierno”, agregó.

Descontento entre los transportistas

Al término de la reunión, varios transportistas expresaron su inconformidad ante la falta de resultados. Señalaron que el gobierno no mostró interés en apoyar económicamente la modernización de las unidades ni en resolver las problemáticas del sector.

“Nosotros hemos sido respetuosos, pero no hemos ganado nada. Las unidades están viejas, el servicio es malo y no hay camiones después de las 8 o 9 de la noche. Esto genera inseguridad para los usuarios, pero al gobierno parece no importarle. Prácticamente nos dijeron que esperemos al próximo gobierno o hagamos lo que queramos”, expresó un representante del gremio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noticias y turismo en Puebla (@poblanerias)

Otro transportista destacó la discriminación hacia el transporte tradicional y cuestionó: “Mientras a nosotros nos niegan la tarifa, en el interior del estado ya han hecho ajustes. Nos preguntamos qué pasará si también actuamos de forma irregular. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los mototaxis, que cobran más y trabajan sin regulación?”.

Te puede interesar: ¿13 mil seguidores? Podrías ser influencer… o fundar un partido político en Puebla

Los inconformes recordaron que desde hace dos años se les informó que no habría aumento en las tarifas. “Se les dijo que sin apoyos económicos no podremos modernizar nuestras unidades. Nosotros, aunque somos pocos, movemos a tres millones de ciudadanos diariamente. Si seguimos sin respuesta, la situación empeorará”, advirtieron.

__

POB/MMM