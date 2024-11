Hace unos días, el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que propondrá la aplicación de la castración química como una sanción para quienes cometan delitos sexuales en el estado.

Durante su anuncio, Armenta afirmó: “Vamos con todo, eh, contra quienes violenten a las mujeres y a los niños, y voy a proponer desde Puebla la castración sexual contra los delincuentes sexuales”. El gobernador aclaró que su propuesta no implica procedimientos violentos, sino la administración de sustancias químicas para reducir la libido.

Lo anterior, fue expresado por Armenta luego que se le preguntara sobre el caso de una abogada que denunció a una persona que la grabó bajo su falda.

Sin embargo, esta medida, ha generado un debate sobre su viabilidad legal, ética y efectiva.

Diversos organismos de derechos humanos, estudios académicos y críticas legales cuestionan la eficacia de la castración química para prevenir la reincidencia en delitos sexuales y su compatibilidad con los derechos de las personas.

Ineficiencia de la castración química

La castración química ha sido promovida en varios contextos como una solución para delitos sexuales. Sin embargo, los expertos señalan que no todos estos delitos están impulsados por el deseo sexual.

Por ejemplo, estudios publicados en revistas especializadas como Aggression and Violent Behavior y el National Institute of Justice concluyen que las motivaciones detrás de los delitos sexuales son complejas e incluyen factores como el poder, la violencia y el control, que no pueden ser tratados con una reducción hormonal.

Un metaanálisis publicado en Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment encontró que la castración química, por sí sola, tiene un impacto limitado en la reducción de la reincidencia si no se acompaña de programas de tratamiento conductual y psicológico.

Además, sus efectos son temporales, ya que la producción hormonal puede recuperarse una vez que se interrumpe el tratamiento.

¿La castración química es violatoria de Derechos Humanos?

Amnistía Internacional ha manifestado su rechazo hacia la castración química, calificándola como una medida que constituye un trato cruel, inhumano y degradante.

Tras su implementación en Indonesia, la organización declaró que este tipo de sanciones no son justicia, sino una forma de infligir sufrimiento adicional. Según Amnistía, estas medidas no abordan las causas estructurales de la violencia sexual ni garantizan la protección de las víctimas.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México también ha expresado su oposición a la castración química.

Según la CNDH, esta medida viola los derechos humanos fundamentales, incluida la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, consagrada en tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además, la CNDH enfatiza que el sistema de justicia debe centrarse en estrategias integrales de prevención, rehabilitación y garantías de justicia para las víctimas.

Los organismos internacionales y nacionales coinciden en que esta medida no es una solución efectiva ni respeta los derechos fundamentales de las personas.

Además, los estudios académicos destacan que las causas de los delitos sexuales son multifactoriales, lo que exige estrategias integrales que incluyan tratamiento psicológico, educación y justicia restaurativa.

El reto está en diseñar políticas públicas que protejan a las víctimas y prevengan el delito sin comprometer los principios fundamentales del derecho.

¿Cómo sanciona Puebla los delitos sexuales?

Actualmente, el Código Penal del Estado de Puebla tipifica varios delitos sexuales y establece sanciones de prisión y multas a quienes lo cometen. Estos son los delitos que aparecen:

Abuso sexual: Pena de prisión de 6 a 10 años y multa de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Violación: Pena de prisión de 8 a 16 años, agravándose si la víctima es menor de edad o si hay violencia.

Estupro: Pena de prisión de 3 a 5 años para quien se aproveche de la confianza o inexperiencia de un menor entre 12 y 18 años para realizar actos sexuales.

Acoso sexual: Multa de 50 a 300 días del valor diario de la UMA al momento de la comisión del delito. De uno a tres años de prisión en general. Si la víctima es mujer, además de la multa, se impone una pena adicional de un mes a un año de prisión.

Corrupción y pornografía infantil: Pena de 7 a 12 años de prisión y multas que van desde 800 hasta 2,500 UMA para quienes obliguen o faciliten actos sexuales o exhibicionismo de menores.

