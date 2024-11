La aplicación CBP One fue lanzada el 28 de octubre de 2020 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Inicialmente, su propósito principal era asistir a las empresas de transporte de carga en la programación de inspecciones de mercancías. Posteriormente, en enero de 2023, se amplió su funcionalidad para incluir a migrantes que buscan protección debido a violencia, pobreza o persecución, permitiéndoles programar citas para procesar solicitudes de asilo en los puertos de entrada de la frontera entre México y Estados Unidos.

Si necesitas realizar trámites migratorios hacia Estados Unidos, es la herramienta que simplificará este proceso.

Esta aplicación, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), te permite programar citas, gestionar información migratoria y acceder a servicios esenciales de manera eficiente.

En este artículo, descubrirás cómo descargar CBP one, registrarte correctamente y maximizar sus funciones para agilizar tus trámites en los puertos de entrada.

¿Qué es CBP One y para qué sirve?

CBP One es una aplicación oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos diseñada para facilitar diversos trámites migratorios.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden programar citas para ingresar al país, consultar información personalizada y acceder a servicios esenciales.

Es una solución práctica para migrantes, transportistas y viajeros que necesitan cumplir con requisitos de entrada a los Estados Unidos.

Cómo descargar y registrarse en la aplicación CBP One

Descargar CBP One es un proceso sencillo disponible tanto para dispositivos Android como iOS:

Para Android : Busca “CBP One” en Google Play Store y selecciona la opción oficial de CBP.

: Busca “CBP One” en Google Play Store y selecciona la opción oficial de CBP. Para iOS: Descarga la app desde la App Store verificando que provenga de un desarrollador oficial.

Una vez descargada, sigue estos pasos para registrarte:

Abre la aplicación y selecciona el idioma de tu preferencia.

Crea una cuenta proporcionando tu correo electrónico y estableciendo una contraseña segura.

Verifica tu correo electrónico para activar tu cuenta.

Programación de citas a través de CBP One

La funcionalidad más buscada de CBP One es la programación de citas. Este proceso permite a los migrantes agendar fechas específicas para presentar su caso en un puerto de entrada. Para hacerlo:

Inicia sesión en la app. Selecciona la opción “Programar cita”. Completa los datos requeridos, como el puerto de entrada y la fecha disponible. Confirma tu cita y guarda el comprobante.

Es importante contar con la documentación necesaria, como pasaporte válido y cualquier visa requerida, para evitar contratiempos.

Consejos para obtener una cita rápidamente en CBP One

Hasta octubre de 2024, más de 800 mil migrantes han ingresado legalmente a Estados Unidos utilizando la aplicación.

Las nacionalidades más representadas entre los usuarios de la aplicación incluyen a ciudadanos de Haití, México y Venezuela. Actualmente, se procesan aproximadamente mil 450 citas diarias.

Dado que las citas pueden llenarse rápidamente, sigue estos consejos para asegurar un lugar:

Verifica disponibilidad en horarios menos concurridos, como temprano por la mañana.

Mantén tu perfil actualizado con información precisa.

Activa notificaciones en la aplicación para recibir alertas sobre nuevos espacios disponibles.

Evita errores comunes como ingresar información incorrecta o no llevar documentos en el día de tu cita.

Preguntas frecuentes sobre el uso de CBP One

¿Es CBP One gratuita? Sí, descargar y usar la aplicación no tiene costo.

¿Puedo usar CBP One desde cualquier ubicación? Sí, siempre que tengas conexión a internet y acceso al puerto de entrada seleccionado.

¿Qué hacer si CBP One no funciona? Actualiza la app, verifica tu conexión o contacta al soporte técnico de CBP.

