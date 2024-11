El Gobierno de Puebla evalúa la posibilidad de eliminar el descuento del transporte público para estudiantes como una alternativa al rechazo del aumento en la tarifa del pasaje, el cual se mantiene desde 2019 en 8.50 pesos.

La propuesta fue confirmada por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino , quien destacó que la postura del gobierno es firme en no aprobar un aumento.

Aquino explicó que las condiciones actuales no justifican un incremento en el costo del pasaje, como habían solicitado los transportistas. “Lo que se informó es que las condiciones en este momento no dan para considerar el alza que solicitan, pero no es un ultimátum”, señaló el secretario. “Además, no todos los transportistas que manejaron esa versión están en esa sintonía”, añadió.

No obstante, para mitigar las posibles afectaciones al sector, se ha planteado la opción de eliminar el descuento que actualmente beneficia a los estudiantes, quienes pagan 6.00 pesos por viaje, frente a los 8.50 pesos que abonan los usuarios generales.

En este contexto, se busca que los concesionarios acepten otras propuestas que no incluyan un alza a la tarifa, pero que permitan mejorar las condiciones financieras del sector.

A pesar de las conversaciones entre el gobierno y los transportistas, Aquino enfatizó que se necesita un análisis más exhaustivo antes de tomar decisiones.

“El tema del alza a la tarifa del transporte no es un tema menor, requiere una valoración muy amplia y un análisis desde diferentes aristas”, señaló.

Los concesionarios, por su parte, también han sugerido eliminar otros descuentos, como los de adultos mayores y personas con discapacidad, lo que ha generado un debate en torno a la equidad y la accesibilidad del transporte público.

Finalmente, Aquino recordó que la decisión final deberá ser tomada por la próxima administración, que encabezará Alejandro Armenta, a partir del 15 de diciembre.

En las redes sociales, los usuarios han expresado su malestar ante la propuesta de los transportistas de aumentar el precio del pasaje, especialmente porque consideran que no existen mejoras en el servicio.

Muchos señalan que los conductores carecen de educación vial, lo que se refleja en su actitud al volante y en la falta de respeto hacia los pasajeros. Los internautas han compartido diversas experiencias donde los conductores no cumplen con las normas básicas de seguridad.

Además, denuncian que las unidades de transporte público se encuentran en pésimas condiciones y la falta de mantenimiento de las unidades, que a menudo presentan fallas mecánicas, asientos rotos y condiciones insalubres.

