El proceso de renovación de la dirigencia estatal del PAN en Puebla comienza a tomar forma con la intención de participar de Mario Riestra y Felipe Velázquez, según confirmó el secretario general del partido, Marcos Castro.

Aspirantes a presidir dirigencia estatal del PAN en Puebla

Ambos perfiles buscan competir por el liderazgo panista, aunque Castro descartó que la contienda se reduzca a disputas entre yunquistas y ex morenovallistas, destacando la solidez de los liderazgos involucrados.

Castro también aclaró que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN no intervendrá directamente en la elección, limitándose únicamente a facilitar los trámites de registro de los aspirantes.

Por otro lado, la ex diputada local Mónica Rodríguez Della Vecchia declaró que aún no ha definido si participará en el proceso. Será este 25 de noviembre cuando anuncie si formaliza su registro o no.

Rodríguez señaló que, aunque el Consejo Estatal del PAN está dominado en su mayoría por el grupo en el poder, esto no significa que su eventual candidatura carezca de posibilidades de triunfo.

El ex alcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui, calificó como un error que la renovación de la dirigencia estatal del PAN se realice mediante el voto del consejo y no a través de una elección directa de la militancia.

En este contexto, adelantó que está evaluando respaldar a alguno de los perfiles que ya han confirmado su participación en el proceso interno.

¿Quién es Mario Riestra?

Mario Gerardo Riestra Piña es un político poblano del Partido Acción Nacional (PAN). Es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE y maestro en Economía y Gobierno por la Universidad Anáhuac Poniente.

Diputado Local de Puebla (2011-2014): Representó al Distrito 6 y fue Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Secretario General del Ayuntamiento de Puebla (2014-2017): Ocupó este cargo durante las administraciones de José Antonio Gali Fayad y Luis Banck.

Diputado Federal (2021-2024)

Asesor en la SRE y el INDA (2008-2010).

Presidente de la Comisión de Formación Política del PAN en Puebla (2016-2019).

Candidato a Senador por Puebla en 2018.

Candidato a Presidente municipal de Puebla en 2024

¿Quién es Felipe Velázquez?

Felipe Velázquez Gutiérrez es un político mexicano afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla. A lo largo de su carrera, ha ocupado varios cargos importantes: