Estudiante de Ingeniería Civil gana campeonato internacional de box

Jesús Yamir Romero Ramírez, estudiante del sexto semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la BUAP, ganó el Torneo Binacional “Guerra en la Frontera”, un encuentro internacional de box amateur que se efectúa cada año y donde participan los mejores pugilistas de cada estado del país contra los de Estados Unidos.

De acuerdo a un comunicado, en este torneo, avalado por la Federación Mexicana de Boxeo y por USA boxing, Romero Ramírez obtuvo el triunfo en la categoría de Élite hasta 67 kilogramos, enfrentándose con los campeones de Arizona, Mexicali, Ciudad de México y en la final contra el del Estado de México.

“Guerra en la Frontera” tiene como objetivo medir las jóvenes promesas del boxeo de ambas naciones, para sacar un ganador. Este torneo se llevó a cabo del 22 al 27 de octubre en Mexicali, Baja California, donde Jesús Yamir midió fuerzas y se coronó como campeón en su categoría.

Inclinado por los deportes de contacto desde los 16 años, Jesús Yamir Romero reconoce que fue hasta que ingresó a la universidad cuando se decidió por tomar en serio este deporte. Impulsado por su entrenador, Javier Zárate Reyes, formalizó sus participaciones en competencias realizadas en los estados de Veracruz, Sonora, Aguascalientes, y ahora en Baja California, donde se coronó como campeón binacional.

Para el alumno de ingeniería civil combinar los entrenamientos y cumplir con sus obligaciones universitarias ha sido todo un reto, ya que ambas pasiones le exigen tiempo y dedicación. No obstante, reconoce con firmeza: “me siento feliz y aunque a veces la sufro y lloro, al final el deporte me da mi recompensa, y sé que en unos años la carrera de ingeniero también me dará satisfacciones, así que aunque me presiono, estoy viviendo un sueño”.

En esta apuesta deportiva, Jesús Yamir Romero también se ha enfrentado a las restricciones que al inicio sus padres le pusieron, pues creyeron que sólo practicaría para entrenar y no para competir. Cuando se enteraron de sus primeros encuentros, rechazaron esta práctica por las implicaciones físicas que podría tener para su hijo. Sin embargo, la convicción de Jesús Yamir de seguir preparándose, los convenció de su pasión por el boxeo.

“Es algo que me gusta y para lo que soy bueno. No quiero estar limitado por eso, sé que quieren salvaguardar mi integridad, pero estoy seguro de lo que hago. En esta última competencia, cuando mi papá me vio llegar con mi cinturón de campeón, cambió y ahora sabe que es mejor confiar en mí, porque si he llegado hasta donde estoy es por algo, porque nada me regalaron, todo lo he ganado con mi esfuerzo”, asegura.

Después de este triunfo, para el joven pugilista lo que sigue es la Universiada intramuros y después la nacional. Al finalizar, Jesús Yamir Romero agradeció a su entrenador, a sus padres y compañeros, a quienes invitó para que se acerquen al salón de box en la Arena BUAP, donde actualmente entrena: “Muchos piensan que es un deporte violento, pero no, a mí me cambió la vida, hice familia, amigos y me ha dejado muchas satisfacciones. Practiquen box”, finalizó.

